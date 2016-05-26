У меня две ультры дол и грн
Будут брать 16 грн в месяц?
Вообще-то я писал заявление когда открывал счёт на отмену смс уведомления
Или это другие смс ?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Суб 27 жов, 2018 20:44
У меня две ультры дол и грн
Будут брать 16 грн в месяц?
Вообще-то я писал заявление когда открывал счёт на отмену смс уведомления
Или это другие смс ?
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:05
Додано: Суб 27 жов, 2018 22:19
Додано: Нед 28 жов, 2018 00:57
Re: Альфа-Банк
По рассрочкам было ли уже оф. пояснения какие грядут изменения?
Додано: Нед 28 жов, 2018 06:17
"А логин у вас разве не номер мобильного?" учитывая, что у очень многих первый опыт банка- Приват, то и логин делается аналогично
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Додано: Нед 28 жов, 2018 08:30
Нет
Щось мені з ТАС "щастить"
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:23
Re: Альфа-Банк
Del
Востаннє редагувалось cdj2 в Нед 28 жов, 2018 10:11, всього редагувалось 1 раз.
Свинорыл 80lvl
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:25
Re: Альфа-Банк
Да
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:25
Re: Альфа-Банк
Самый главный вопрос - комиссия будет применяться для новых или для всех существующих на момент ввода комиссии?[/quote]Для новых
Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
Свинорыл 80lvl
Додано: Нед 28 жов, 2018 09:40
Re: Альфа-Банк
Гарно підмічено...номер мобільного і ІПН погана практика логінів.
Колись гарна практика логінів була в Дельти - 8 цифр. Перші 4 останні цифри карти і наступні 4 змінені 4 останні цифри карти за простим алгоритмом
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