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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6298629963006301

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:42

Re: Альфа-Банк

Sagittarius написав:
  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Вообще-то офлайн заходит сразу на счёт и именно его надо пользовать. Вот не разбираются и народ дезинформируют.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:43

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Sagittarius написав:
  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.

Все наоборот :!:
Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету!
Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн :idea:
На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа
Кстати сбер работает как раз офлайн, напрямую через АБС.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:49

  cdj2 написав:
slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf
Да

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Нет. До 30 дней без оплат.
Щось мені з ТАС "щастить"
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:50

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  BigMan написав:Вроде как оставлял на карте хвостик в размере 19 гр. но именно он оказался на дох сейфе.
И проводки пополнения на 19 нет.
Есть толькл на большую сумму, которая осталась на карте.

это только офпред разжует что и как двигалось по карте по полочкам.
мы же на форуме не маги что бы определить что реально делал клиент.
Если мыло внесли, то можно у горячки попросить полную выписку на мыло. Там будет всё.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  cdj2 написав:
slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf
Да

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Нет. До 30 дней без оплат.
Учитывая озвученные в документах условия, до 62 дней. Так что ждём от Виктории подтверждения.

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