BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал. Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге. Проверил статус операции. Порядочек.
В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".
Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Вообще-то офлайн заходит сразу на счёт и именно его надо пользовать. Вот не разбираются и народ дезинформируют.
BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал. Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге. Проверил статус операции. Порядочек.
В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".
Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Все наоборот Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету! Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа
Кстати сбер работает как раз офлайн, напрямую через АБС.
Председатель Правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайлё снова вошла в традиционный ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии делового издания «Фокус». В определении самых влиятельных женщин Украины принимали участие эксперты в сфере политики, экономики, общественных процессов и культуры.
Представляя Викторию Михайлё на 40-м месте рейтинга, редакция «Фокуса» отметила ее многолетний опыт в финансовой сфере и вклад в процесс слияния двух крупных финструктур – Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка – в единый и наибольший частный банк Украины.
Виктория Михайлё, Председатель Правления Альфа-Банка Украина, прокомментировала: «Мое главное профессиональное достижение – работа и карьера в команде Альфа-Банка Украина. Я в «Альфе» уже 23 года и здесь всегда интересно, динамично и результативно. Последний год был посвящен амбициозному проекту – подготовке слиянию Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка, самому масштабному слиянию на украинском банковском рынке. Примеров подобных по масштабу слияний на нашем рынке не было, поэтому мы искали уникальные решения и сумели найти их. Ведь нам важно не просто юридически слить два банка в один, но и объединить все системы внутри, сложив сложнейший «конструктор» подчас из совершенно несовпадающих деталей. Сегодня все процессы запущены, и мы уверенно движемся к финалу, который запланирован на следующий год.»
Напомним, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах Виктория Михайлё также была в числе первых 50 самых влиятельных женщин Украины в рейтинге журнала «Фокус».
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!