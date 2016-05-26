Додано: Нед 28 жов, 2018 12:39

Председатель Правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайлё снова вошла в традиционный ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии делового издания «Фокус».В определении самых влиятельных женщин Украины принимали участие эксперты в сфере политики, экономики, общественных процессов и культуры.Представляя Викторию Михайлё на 40-м месте рейтинга, редакция «Фокуса» отметила ее многолетний опыт в финансовой сфере и вклад в процесс слияния двух крупных финструктур – Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка – в единый и наибольший частный банк Украины.Виктория Михайлё, Председатель Правления Альфа-Банка Украина, прокомментировала: «Мое главное профессиональное достижение – работа и карьера в команде Альфа-Банка Украина. Я в «Альфе» уже 23 года и здесь всегда интересно, динамично и результативно. Последний год был посвящен амбициозному проекту – подготовке слиянию Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка, самому масштабному слиянию на украинском банковском рынке. Примеров подобных по масштабу слияний на нашем рынке не было, поэтому мы искали уникальные решения и сумели найти их. Ведь нам важно не просто юридически слить два банка в один, но и объединить все системы внутри, сложив сложнейший «конструктор» подчас из совершенно несовпадающих деталей. Сегодня все процессы запущены, и мы уверенно движемся к финалу, который запланирован на следующий год.»Напомним, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах Виктория Михайлё также была в числе первых 50 самых влиятельных женщин Украины в рейтинге журнала «Фокус».Гарна паняночка...Я її портфоліо розмістив в профільній гілці про банківських панянок...