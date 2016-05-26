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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6299630063016302>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:42

Re: Альфа-Банк

Sagittarius написав:
  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.
Вообще-то офлайн заходит сразу на счёт и именно его надо пользовать. Вот не разбираются и народ дезинформируют.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:43

Re: Альфа-Банк

clientage написав:
  Sagittarius написав:
  BigMan написав:Занес в Альфу, ножками, в кассу, на карту, через терминал.
Дотопал домой и Пополнил доходный сейф в нетбанкинге.
Проверил статус операции. Порядочек.

В кассе есть "онлайн" и "оффлайн" пополнение карты. Разница - через "онлайн" деньги заходят гораздо быстрее, где-то через час и можно пополнять сейф. Когда пополняешь, то надо сказать: сделайте мне "онлайн" пополнение. Аналогично через "cash-in" банкомат, тоже идет "онлайн".

Но все неочевидно, конечно, для "колхозника". Вообще-то, надо бы так: клиент дал распоряжение зачислить деньги на сейф, и они зачисляются с нужной задержкой, но стопудово, без всяких возвратов! Хорошо еще, если дата стопудового зачисления будет известна сразу же.

Все наоборот :!:
Именно офлайн-пополнение обеспечивает проводку по картсчету текущим оперднем, а онлайн-пополнение обеспечивает онлайн доступность средств для оплаты картой, а сама проводка по счету проходит на сл. пердень. В ДохСейф гроши мона класть тока после проведения по счету!
Есть еще и Сбер, который с грн. работает в онлайн :idea:
На банкоматах Альфы висят бамажки, шо пополнять через кешин мона тока БЕЗ карты (т.е. нуна ввести будет номер карты руцями!), это и есть ОФлайн-пополнение через АТМ, которое и гарантирует нормальную работу ДохСейфа
Кстати сбер работает как раз офлайн, напрямую через АБС.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:49

  cdj2 написав:
slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf
Да

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Нет. До 30 дней без оплат.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 09:50

Re: Альфа-Банк

mephala написав:
  BigMan написав:Вроде как оставлял на карте хвостик в размере 19 гр. но именно он оказался на дох сейфе.
И проводки пополнения на 19 нет.
Есть толькл на большую сумму, которая осталась на карте.

это только офпред разжует что и как двигалось по карте по полочкам.
мы же на форуме не маги что бы определить что реально делал клиент.
Если мыло внесли, то можно у горячки попросить полную выписку на мыло. Там будет всё.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 10:14

Re: Альфа-Банк

BBC написав:
  cdj2 написав:
slasva написав:С 09.11.2018 любая разсрочка стает платной.
https://alfabank.ua/upload/Appendix-4_10.2018.pdf
Да

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Нет. До 30 дней без оплат.
Учитывая озвученные в документах условия, до 62 дней. Так что ждём от Виктории подтверждения.

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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:32

  vollena71 написав:
  WachtAmRhein написав:
  морда написав:http://www.youtube.com/watch?v=5i-AuU2n30Y


Сейчас нажал напомнить пароль, зная номер карты и дату рождения можно изменить пароль, но логин мошенник никак не может узнать, кроме как олень сам его напишет.


"А логин у вас разве не номер мобильного?" учитывая, что у очень многих первый опыт банка- Приват, то и логин делается аналогично


Логин у меня такой как в дельте был.
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 12:39

Пані Алла

Председатель Правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайлё снова вошла в традиционный ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии делового издания «Фокус».
В определении самых влиятельных женщин Украины принимали участие эксперты в сфере политики, экономики, общественных процессов и культуры.

Представляя Викторию Михайлё на 40-м месте рейтинга, редакция «Фокуса» отметила ее многолетний опыт в финансовой сфере и вклад в процесс слияния двух крупных финструктур – Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка – в единый и наибольший частный банк Украины.

Виктория Михайлё, Председатель Правления Альфа-Банка Украина, прокомментировала: «Мое главное профессиональное достижение – работа и карьера в команде Альфа-Банка Украина. Я в «Альфе» уже 23 года и здесь всегда интересно, динамично и результативно. Последний год был посвящен амбициозному проекту – подготовке слиянию Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка, самому масштабному слиянию на украинском банковском рынке. Примеров подобных по масштабу слияний на нашем рынке не было, поэтому мы искали уникальные решения и сумели найти их. Ведь нам важно не просто юридически слить два банка в один, но и объединить все системы внутри, сложив сложнейший «конструктор» подчас из совершенно несовпадающих деталей. Сегодня все процессы запущены, и мы уверенно движемся к финалу, который запланирован на следующий год.»

Напомним, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах Виктория Михайлё также была в числе первых 50 самых влиятельных женщин Украины в рейтинге журнала «Фокус».
Зображення

Гарна паняночка... :P Я її портфоліо розмістив в профільній гілці про банківських панянок... :P Вродливі та розумні панянки з банків
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 13:38

  Козак-характерник написав:Председатель Правления Альфа-Банка Украина Виктория Михайлё снова вошла в традиционный ежегодный рейтинг «100 самых влиятельных женщин Украины» по версии делового издания «Фокус».
В определении самых влиятельных женщин Украины принимали участие эксперты в сфере политики, экономики, общественных процессов и культуры.

Представляя Викторию Михайлё на 40-м месте рейтинга, редакция «Фокуса» отметила ее многолетний опыт в финансовой сфере и вклад в процесс слияния двух крупных финструктур – Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка – в единый и наибольший частный банк Украины.

Виктория Михайлё, Председатель Правления Альфа-Банка Украина, прокомментировала: «Мое главное профессиональное достижение – работа и карьера в команде Альфа-Банка Украина. Я в «Альфе» уже 23 года и здесь всегда интересно, динамично и результативно. Последний год был посвящен амбициозному проекту – подготовке слиянию Альфа-Банка Украина и Укрсоцбанка, самому масштабному слиянию на украинском банковском рынке. Примеров подобных по масштабу слияний на нашем рынке не было, поэтому мы искали уникальные решения и сумели найти их. Ведь нам важно не просто юридически слить два банка в один, но и объединить все системы внутри, сложив сложнейший «конструктор» подчас из совершенно несовпадающих деталей. Сегодня все процессы запущены, и мы уверенно движемся к финалу, который запланирован на следующий год.»

Напомним, в 2013, 2014, 2016 и 2017 годах Виктория Михайлё также была в числе первых 50 самых влиятельных женщин Украины в рейтинге журнала «Фокус».
Зображення

Гарна паняночка... :P Я її портфоліо розмістив в профільній гілці про банківських панянок... :P Вродливі та розумні панянки з банків

Так это она представитель на форуме)))
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:24

Re: Альфа-Банк

Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:32

Re: Альфа-Банк

  Seva написав:А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.
В вечереней кассе тоже можно пополнять.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
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