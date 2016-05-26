RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6299630063016302

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 14:38

BBC можно, но раньше понедельника денег все равно не увидеть.
Seva
 
Повідомлень: 45
З нами з: 16.03.17
Подякував: 3 раз.
Подякували: 1 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:08

  Seva написав:BBC можно, но раньше понедельника денег все равно не увидеть.

На счете да, но авторизационный остаток уведичится.
Щось мені з ТАС "щастить"
BBC
Аватар користувача
 
Повідомлень: 13883
З нами з: 12.08.10
Подякував: 1051 раз.
Подякували: 1153 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:23

  Seva написав:Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.

если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
Тракторист
Аватар користувача
 
Повідомлень: 3809
З нами з: 06.08.08
Подякував: 208 раз.
Подякували: 623 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:32

  Тракторист написав:
  Seva написав:Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.

если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...

НБУ разрешит с февраля всем банкам.
Ждём.
curiousobro
 
Повідомлень: 1342
З нами з: 21.07.17
Подякував: 25 раз.
Подякували: 164 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:47

  casper12 написав:proftpd66 якщо закордонний, то чекайте смс з пропозицією розстрочки у день проведення операції по рахунку.


1) мне сказали что смс будет через 3-4 дня, так как сумма заблокированная для проведения операции.

2) кешбэк нельзя посмотреть текущий, будет в конце месяц только
Востаннє редагувалось proftpd66 в Нед 28 жов, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 22.12.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:50

мне пришла смс что будет кешбэк 10% - 30 дней. А на сайте нет инфы вообще.


только что хотел оплатить магнитной лентой, провести не получилось. Надо подрочить долго чтобы терминал принял. так ключи ношу вместе с картой. Может размагнитилась.

в итоге: платить картой нереально, надо брать а-банк или моню.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
Аватар користувача
 
Повідомлень: 221
З нами з: 22.12.16
Подякував: 35 раз.
Подякували: 16 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 15:50

  Тракторист написав:
  Seva написав:Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.

если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...

Поповнення валютної карти гривнею слід буде прикрутити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 25916
З нами з: 22.11.13
Подякував: 0 раз.
Подякували: 1321 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:05

Козак-характерник Своеобразный у тебя Вова вкус на панянок....
ROLF
Аватар користувача
 
Повідомлень: 595
З нами з: 27.03.14
Подякував: 29 раз.
Подякували: 48 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 16:23

  ROLF написав:Козак-характерник Своеобразный у тебя Вова вкус на панянок....

Мені подобаються панянки за 40... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 25539
З нами з: 09.10.12
Подякував: 1637 раз.
Подякували: 1915 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6299630063016302
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: kostya77, melkh, proftpd66 і 2 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
ВТБ Банк 1 ... 1329, 1330, 1331
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
13303 2578739
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 жов, 2018 15:36
Sanio
Форвард Банк Forward Bank 1 ... 3214, 3215, 3216
Модератор » Сер 18 бер, 2009 13:56
32154 3995046
Переглянути останнє повідомлення
Нед 28 жов, 2018 12:06
Hella
РВС Банк 1 ... 13, 14, 15
Ірина_ » Чет 26 тра, 2016 17:59
143 17212
Переглянути останнє повідомлення
Суб 27 жов, 2018 20:24
Квесторе_поверніться

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (63019)
28.10.2018 16:23
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.