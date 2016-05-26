|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 14:38
BBC можно, но раньше понедельника денег все равно не увидеть.
-
Seva
-
-
- Повідомлень: 45
- З нами з: 16.03.17
- Подякував: 3 раз.
- Подякували: 1 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:08
Seva написав:BBC
можно, но раньше понедельника денег все равно не увидеть.
На счете да, но авторизационный остаток уведичится.
Щось мені з ТАС "щастить"
-
BBC
-
-
- Повідомлень: 13883
- З нами з: 12.08.10
- Подякував: 1051 раз.
- Подякували: 1153 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:23
Seva написав:
Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.
если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
-
Тракторист
-
-
- Повідомлень: 3810
- З нами з: 06.08.08
- Подякував: 209 раз.
- Подякували: 623 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:32
Тракторист написав: Seva написав:
Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.
если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...
НБУ разрешит с февраля всем банкам.
Ждём.
-
curiousobro
-
-
- Повідомлень: 1342
- З нами з: 21.07.17
- Подякував: 25 раз.
- Подякували: 164 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:47
casper12 написав:proftpd66
якщо закордонний, то чекайте смс з пропозицією розстрочки у день проведення операції по рахунку.
1) мне сказали что смс будет через 3-4 дня, так как сумма заблокированная для проведения операции.
2) кешбэк нельзя посмотреть текущий, будет в конце месяц только
Востаннє редагувалось proftpd66
в Нед 28 жов, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:50
мне пришла смс что будет кешбэк 10% - 30 дней. А на сайте нет инфы вообще.
только что хотел оплатить магнитной лентой, провести не получилось. Надо подрочить долго чтобы терминал принял. так ключи ношу вместе с картой. Может размагнитилась.
в итоге: платить картой нереально, надо брать а-банк или моню.
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
-
proftpd66
-
-
- Повідомлень: 221
- З нами з: 22.12.16
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 16 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 15:50
Тракторист написав: Seva написав:
Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.
если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...
Поповнення валютної карти гривнею слід буде прикрутити.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 25919
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 1321 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:05
Козак-характерник Своеобразный у тебя Вова вкус на панянок....
-
ROLF
-
-
- Повідомлень: 595
- З нами з: 27.03.14
- Подякував: 29 раз.
- Подякували: 48 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:23
ROLF написав:Козак-характерник
Своеобразный у тебя Вова вкус на панянок....
Мені подобаються панянки за 40...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
-
Козак-характерник
-
2
-
- Повідомлень: 25539
- З нами з: 09.10.12
- Подякував: 1637 раз.
- Подякували: 1915 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Нед 28 жов, 2018 16:35
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Потому что последние 12 месяцев СМС были бесплатными для пакета Ультра.
А с 31 октября станут платными: 8 грн/мес
Где можно узнать детали
У меня две ультры плату буду брать и за дол и грн ? При этом на дол карте ультра ноль центов
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
-
Ukrainian
-
-
- Повідомлень: 7202
- З нами з: 18.06.08
- Подякував: 8 раз.
- Подякували: 514 раз.
-
- Профіль
-
-
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ВТБ Банк
Anonymous » Вів 11 січ, 2005 18:07
|13303
|2578776
|
Нед 28 жов, 2018 15:36
Sanio
|
|32154
|3995085
|
Нед 28 жов, 2018 12:06
Hella
|
|143
|17216
|
|