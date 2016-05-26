Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Нед 28 жов, 2018 17:18
Ukrainian написав: lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Абонки за смс тоже не снимает последние 12 мес
Потому что последние 12 месяцев СМС были бесплатными для пакета Ультра.
А с 31 октября станут платными: 8 грн/мес
Где можно узнать детали
У меня две ультры плату буду брать и за дол и грн ? При этом на дол карте ультра ноль центов
Да, будут брать по каждой карте:
інформування через отримання sms-повідомлення на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам
Тариф: 8 грн; 0.30 usd, 0.25 euro/місяць
Інформування через отримання PUSH-повідомлень на мобільний телефон про здійснення будь-якої операції по Рахунку/Рахункам
Тариф: не тарифікується
https://alfabank.ua/upload/changes-tari ... 300918.pdf
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Додано: Нед 28 жов, 2018 17:29
Кассандра написав: clientage написав:
Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте
Это было в начале лета, а в конце оф. пред уже говорила,что по неактивной карте ничего сниматься не будет, но ток я ссылку не сохранила
но можно опять спросить, уточнить
А 10 октября оф.пред написала, что будут снимать плату за смс с неактивных карт.
viewtopic.php?p=4471496#p4471496
см. ответ на вопрос №3
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Додано: Нед 28 жов, 2018 18:43
23 серпня НБУ надав рефінансування для Альфа-Банку на 835 млн грн (під заставу держоблігацій)
Деньги банку нужны поэтому и вводит плату за смс Не знаю как это будет но я писал в 2015 году когда открывал счёта заявление что мне смс не слать ; сотрудники банка тогда ещё искренне удивлялись «зачем вы это,все бесплатно»
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 28 жов, 2018 18:55
Ukrainian написав:
Не знаю как это будет но я писал в 2015 году когда открывал счёта заявление что мне смс не слать ; сотрудники банка тогда ещё искренне удивлялись «зачем вы это,все бесплатно»
раньше надо было писать по новой при каждом перевыпуске карты, но примерно год назад статус карты при перевыпуске перестал меняться...
ПОДДЕРЖИ НАРОДНОЕ ТРЕБОВАНИЕ Закрепить за Народом Украины на Конституционном уровне право вето, на любой нормативно-правовой акт, издаваемый органами государственной власти и местного самоуправления страны - http://ukrnt.in.ua
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:13
Ukrainian написав:
Не знаю как это будет но я писал в 2015 году когда открывал счёта заявление что мне смс не слать
Так в МАБе можно посмотреть подключена ли услуга СМС по карте.
Если номера ваших карточных счетов окрашены в черный цвет, то услуга подключена. А если в красный цвет, то услуга отключена.
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:32
lubopytnaya написав: Ukrainian написав:
Не знаю как это будет но я писал в 2015 году когда открывал счёта заявление что мне смс не слать
Так в МАБе можно посмотреть подключена ли услуга СМС по карте.
Если номера ваших карточных счетов окрашены в черный цвет, то услуга подключена. А если в красный цвет, то услуга отключена.
Красным естественно альфа чек у меня отключён по картам 2015 года
Сейчас срок действия заканчивается и чувствую меня ждут сюрпризы
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
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Додано: Нед 28 жов, 2018 19:45
Два часа назад сделал крупную покупку в Комфи - предложения о рассрочке до сих пор нет... Три недели назад поступило мгновенно
Мне уже начинать волноваться или ещё рановато?
Vorlon
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