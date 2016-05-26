lubopytnaya написав:
А 10 октября оф.пред написала, что будут снимать плату за смс с неактивных карт.
viewtopic.php?p=4471496#p4471496
см. ответ на вопрос №3
Боюсь вы путаете понятия. Под неактивной картой я подразумевала карту, которая не была активирована. Поэтому не активная (не активированная карта) и карта у которой отсутствуют движения по счёту - это две разных вещи. А Ukrainian как раз и имел ввиду не активированную карту, когда задавал свой вопрос. Поэтому я и предложила уточнить этот момент у Виктории