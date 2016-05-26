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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6301630263036304

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 924
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
255
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 924
Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:22

  lubopytnaya написав:
  Кассандра написав:
  clientage написав:Абонку за СМС-инфо снимут и по неактивной карте

Это было в начале лета, а в конце оф. пред уже говорила,что по неактивной карте ничего сниматься не будет, но ток я ссылку не сохранила :oops: но можно опять спросить, уточнить

А 10 октября оф.пред написала, что будут снимать плату за смс с неактивных карт.
viewtopic.php?p=4471496#p4471496
см. ответ на вопрос №3

Боюсь вы путаете понятия. Под неактивной картой я подразумевала карту, которая не была активирована. Поэтому не активная (не активированная карта) и карта у которой отсутствуют движения по счёту - это две разных вещи. А Ukrainian как раз и имел ввиду не активированную карту, когда задавал свой вопрос. Поэтому я и предложила уточнить этот момент у Виктории
Кассандра
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 21:59

Alfa_Bank
Уважаемая Виктория
Позвольте уточнить такой момент
Карты в пакете ультра дол и грн открыты в 2015 году и сразу же было написано заявление об отмене смс информирования (альфа чек) номер карты красного цвета в МАбе и альфа чек отключён
Сейчас срок карты истекает и банк прислал новые карты

Вопрос 1. если их активировать плата в размере 8 грн в месяц будет сниматься или же заявление от 2015 применимо к этим картам ?
Вопрос 2. Если карты не активировать плату будет / не будет снимать?

Вопрос 3. Планируется ли внедрение функции отмены авто пролонгации в МАБе по депозитам открытым в отделении ?

Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW).
Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:47

Ukrainian

тут вряд ли кто-то ответит
курс.ком.юа - Сепаратисты:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4478666#p4478666
proftpd66
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Повідомлення Додано: Нед 28 жов, 2018 23:52

  Seva написав:IMPRINTER отдельный. Даже две версии, ни одна из которых не МАБ :mrgreen:


т.е. маб для физиков не видит фоповских счетов и наоборот?
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