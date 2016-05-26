Боюсь вы путаете понятия. Под неактивной картой я подразумевала карту, которая не была активирована. Поэтому не активная (не активированная карта) и карта у которой отсутствуют движения по счёту - это две разных вещи. А Ukrainian как раз и имел ввиду не активированную карту, когда задавал свой вопрос. Поэтому я и предложила уточнить этот момент у Виктории
Alfa_Bank Уважаемая Виктория Позвольте уточнить такой момент Карты в пакете ультра дол и грн открыты в 2015 году и сразу же было написано заявление об отмене смс информирования (альфа чек) номер карты красного цвета в МАбе и альфа чек отключён Сейчас срок карты истекает и банк прислал новые карты
Вопрос 1. если их активировать плата в размере 8 грн в месяц будет сниматься или же заявление от 2015 применимо к этим картам ? Вопрос 2. Если карты не активировать плату будет / не будет снимать?
Вопрос 3. Планируется ли внедрение функции отмены авто пролонгации в МАБе по депозитам открытым в отделении ?
Благодарю
Українці втратили 243 мільярди гривень в банках, що ліквідуються(DW). Ігнор: Yuri_T,Василь-Рівне, komp, pesikot, Biminovich, win32, Tip Top,lapay, sommer
Ukrainian написав:Вопрос 1. если их активировать плата в размере 8 грн в месяц будет сниматься или же заявление от 2015 применимо к этим картам ? Вопрос 2. Если карты не активировать плату будет / не будет снимать?
Вопрос 3. Планируется ли внедрение функции отмены авто пролонгации в МАБе по депозитам открытым в отделении ?
Благодарю
пока карты не активированы по ним не взымается плата за смс. если активирована то что бы избежать платы за смс или заява в отделение на отключение альфа-чека или перевод на пуши. еще есть страховка кроме смс. что то из них сохраняет настройку а что то сбрасывает при перевыпуске карты. лучше действительно что бы уточнил офпред.