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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6302630363046305

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:07

  Vorlon написав:curiousobro
Ну не валите же так, не валите - тут русский язык почти никто не помнит уже :lol:

Шо Ви там написали...нічого не видно? Розтлумачте.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:10

є така супер фіча в броузреі - скейлінг

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greenozon
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Подякували: 136 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 10:59

  makor06 написав:в Альфе фопы через ifobs работали, конечно не видят.


значит, три версии - айфобс, мбо и этот новый окей альфа.
Seva
 
Повідомлень: 47
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Подякували: 1 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18

Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?
M-Audio
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20

  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?


это называется постернак-мейд ...

короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер
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IMPRINTER
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Повідомлень: 35324
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:30

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?


это называется постернак-мейд ...

короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер

або взагалі нічого "не приходить" на екран телефону, а пуші просто плюсуються в "історію" мобільного застосунку. )
YaVI
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 11:56

  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?

Попробуйте выйти из Вайбера и посмотрите, какие сообщения получите (при включенном Интернете). По идее, на экране смартфона должна появиться буквочка "А" (значок приложения) и этот самый пуш.
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Annet_
 
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Подякували: 9 раз.
 
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