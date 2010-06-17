Шо Ви там написали...нічого не видно? Розтлумачте.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 10:07
Шо Ви там написали...нічого не видно? Розтлумачте.
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:10
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Додано: Пон 29 жов, 2018 10:59
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:18
Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:20
это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер
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Додано: Пон 29 жов, 2018 11:30
або взагалі нічого "не приходить" на екран телефону, а пуші просто плюсуються в "історію" мобільного застосунку. )
Додано: Пон 29 жов, 2018 11:56
Попробуйте выйти из Вайбера и посмотрите, какие сообщения получите (при включенном Интернете). По идее, на экране смартфона должна появиться буквочка "А" (значок приложения) и этот самый пуш.
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