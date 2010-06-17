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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 13:34
IMPRINTER написав: M-Audio написав:
Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?
это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер
Одна карточка неактивна, чи варто її активувати і відключити СМСки?
По двом вибрав пуш, але останнім часом далі ідуть звичайні СМС-ки, правда альфамобайлу зніс. Так рахується активація пушів?
Не так добре з грошима, як погано без них.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 13:48
Ой+ написав: IMPRINTER написав: M-Audio написав:
Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?
это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер
Одна карточка неактивна, чи варто її активувати і відключити СМСки?
По двом вибрав пуш, але останнім часом далі ідуть звичайні СМС-ки, правда альфамобайлу зніс. Так рахується активація пушів?
Я считаю, шо да -- нуна активировать, через 1..2 дня убедиться, шо Альфа-Чек таки не подключен (счет красным светится) и тогда либо влючить пуши либо накатать заяву на отлючение Альфа-Чек
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 14:14
Ой+ "глюки у нас" ©
У меня на всех картах подключены пуши. На кредитках они работают, на дебетках - нет, продолжают приходить СМСки. Месяц жду, когда починят - никто не чешется. Для оф. преда - номер тикета 1-23906100739
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