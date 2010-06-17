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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6303630463056306

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:34

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?

это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер


Одна карточка неактивна, чи варто її активувати і відключити СМСки?
По двом вибрав пуш, але останнім часом далі ідуть звичайні СМС-ки, правда альфамобайлу зніс. Так рахується активація пушів?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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З нами з: 19.04.12
Подякував: 21 раз.
Подякували: 255 раз.
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:48

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?

это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер


Одна карточка неактивна, чи варто її активувати і відключити СМСки?
По двом вибрав пуш, але останнім часом далі ідуть звичайні СМС-ки, правда альфамобайлу зніс. Так рахується активація пушів?

Я считаю, шо да -- нуна активировать, через 1..2 дня убедиться, шо Альфа-Чек таки не подключен (счет красным светится) и тогда либо влючить пуши либо накатать заяву на отлючение Альфа-Чек :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:14

Ой+ "глюки у нас" ©

У меня на всех картах подключены пуши. На кредитках они работают, на дебетках - нет, продолжают приходить СМСки. Месяц жду, когда починят - никто не чешется. Для оф. преда - номер тикета 1-23906100739
Seva
 
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