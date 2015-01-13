Додано: Пон 29 жов, 2018 14:29

kreuz написав: А какой регламент присутствия Альфы здесь?



Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак? А какой регламент присутствия Альфы здесь?Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?

kreuz, добрый день.Обслуживание неактивного карточного счета:Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.Комиссия не взимается:• в случае нулевого остатка на текущем счета;• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.