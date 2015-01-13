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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6304630563066307>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:34

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?

это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер


Одна карточка неактивна, чи варто її активувати і відключити СМСки?
По двом вибрав пуш, але останнім часом далі ідуть звичайні СМС-ки, правда альфамобайлу зніс. Так рахується активація пушів?
Не так добре з грошима, як погано без них.
Ой+
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 13:48

  Ой+ написав:
  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?

это называется постернак-мейд ...
короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер


Одна карточка неактивна, чи варто її активувати і відключити СМСки?
По двом вибрав пуш, але останнім часом далі ідуть звичайні СМС-ки, правда альфамобайлу зніс. Так рахується активація пушів?

Я считаю, шо да -- нуна активировать, через 1..2 дня убедиться, шо Альфа-Чек таки не подключен (счет красным светится) и тогда либо влючить пуши либо накатать заяву на отлючение Альфа-Чек :idea:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:14

Ой+ "глюки у нас" ©

У меня на всех картах подключены пуши. На кредитках они работают, на дебетках - нет, продолжают приходить СМСки. Месяц жду, когда починят - никто не чешется. Для оф. преда - номер тикета 1-23906100739
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:29

  kreuz написав:А какой регламент присутствия Альфы здесь?

Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?

kreuz, добрый день.

Обслуживание неактивного карточного счета:

Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).

Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:

Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).
Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.
Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.
Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).
По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:44

  curiousobro написав:
  Тракторист написав:
  Seva написав:Уважаемый оф. пред, подскажите, внедрит ли банк когда-нибудь онлайн-пополнение валютных карт наличной валютой в банкоматах? Безумно неудобно - пополнить валютную карту в неоперационное время нет никакой возможности. Приватовские терминалы валюту берут, например. А у нас если до 17:00 пятницы не успел - куришь до понедельника.

если уж решать проблемы в порядке их важности, то эта вряд ли входит в первую тройку - например возможность безналичной покупки валюты с гривневой карты и пополнение ею валютной карты в МАБе намного интересней для большинства чем вопросы наличного пополнения через банкомат...

НБУ разрешит с февраля всем банкам.
Ждём.

Добрый день. Ответить на этот вопрос можно будет только после снятия ограничений НБУ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:51

Alfa_Bank речь не про пополнение валютных карт гривной, речь про пополнение валютных карт наличной валютой. Разве это сейчас запрещено? Приват делает.
Seva
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 14:53

Re: Альфа-Банк

Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 15:37

  mephala написав:Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?

а каковы собственно сами настройки по дефолту? :)
1. страховки
2. Альфа-чек
3. лимиты и на вход и на выход, и в магазе и в инете и в АТМ (все, плиииз)
4. ЧТЕ
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:08

  Ukrainian написав:Alfa_Bank
Уважаемая Виктория
Позвольте уточнить такой момент
Карты в пакете ультра дол и грн открыты в 2015 году и сразу же было написано заявление об отмене смс информирования (альфа чек) номер карты красного цвета в МАбе и альфа чек отключён
Сейчас срок карты истекает и банк прислал новые карты

Вопрос 1. если их активировать плата в размере 8 грн в месяц будет сниматься или же заявление от 2015 применимо к этим картам ?
Вопрос 2. Если карты не активировать плату будет / не будет снимать?

Вопрос 3. Планируется ли внедрение функции отмены авто пролонгации в МАБе по депозитам открытым в отделении ?

Благодарю

Ukrainian, добрый день.
1. При перевыпуске карты по окончанию срока действия, Альфа-Чек подключается автоматически при условии, что услуга действовала по карте, срок действия которой закончился. Если по старым картам Альфа-Чек был отключен, то по новым – также должен быть отключен.
2. По не активированным картам плата за Альфа-Чек не взимается.
3. Не планируется.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 16:44

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:2. По не активированным картам плата за Альфа-Чек не взимается.
Сколько лет карта вот может быть неактивирована и будет действительна таки в случае активации?
... делайте хоть что-нибудь!
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