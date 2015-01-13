Додано: Пон 29 жов, 2018 17:02

Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?

Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.