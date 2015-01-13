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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:02
Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:07
pharus написав:
Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?
Да, у каждой карты (в т.ч. и дополнительной) свои, независимые карточные лимиты. В этом то и прелесть
Но, например, кредлимит устанавливается на картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:54
Seva написав:Ой+
"глюки у нас" ©
У меня на всех картах подключены
пуши. На кредитках они работают, на дебетках - нет, продолжают приходить СМСки. Месяц жду, когда починят - никто не чешется. Для оф. преда - номер тикета 1-23906100739
Seva, добрый вечер. Выясняю.
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