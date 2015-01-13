|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:02
Re: Альфа-Банк
Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:07
Да, у каждой карты (в т.ч. и дополнительной) свои, независимые карточные лимиты. В этом то и прелесть
Но, например, кредлимит устанавливается на картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:54
Зараз переглядають цей форум: _Slava_, Forest_lightning, Google Feedfetcher, liliya_logical, PUMB, Stringer, Surz, Вкладчик1234 і 5 гостей
Модератори: Ірина_, ТупУм, Модератор
|