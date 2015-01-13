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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6304630563066307

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:02

Re: Альфа-Банк

Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:07

  pharus написав:Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?

Да, у каждой карты (в т.ч. и дополнительной) свои, независимые карточные лимиты. В этом то и прелесть :)
Но, например, кредлимит устанавливается на картсчет :)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 17:54

  Seva написав:Ой+ "глюки у нас" ©

У меня на всех картах подключены пуши. На кредитках они работают, на дебетках - нет, продолжают приходить СМСки. Месяц жду, когда починят - никто не чешется. Для оф. преда - номер тикета 1-23906100739

Seva, добрый вечер. Выясняю.
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  #<1 ... 6304630563066307
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