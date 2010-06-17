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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 29 жов, 2018 17:02
Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
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pharus
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:07
pharus написав:
Напомните пожалуйста, при активации перевыпущенного пластика за пару дней до даты окончания срока действия старого, на руках у клиента на эти пару дней остается 2 активные карты с отдельными лимитами? Или лимиты выставляются на картсчет независимо от количества активных карт?
Да, у каждой карты (в т.ч. и дополнительной) свои, независимые карточные лимиты. В этом то и прелесть
Но, например, кредлимит устанавливается на картсчет
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:54
Seva написав:Ой+
"глюки у нас" ©
У меня на всех картах подключены
пуши. На кредитках они работают, на дебетках - нет, продолжают приходить СМСки. Месяц жду, когда починят - никто не чешется. Для оф. преда - номер тикета 1-23906100739
Seva, добрый вечер. Выясняю.
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Alfa_Bank
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Додано: Пон 29 жов, 2018 17:59
Alfa_Bank написав: kreuz написав:
А какой регламент присутствия Альфы здесь?
Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?
kreuz, добрый день.
Обслуживание неактивного карточного счета:
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).
Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:
Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).
Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.
Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.
Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).
По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.
Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?
P.S. И вот ещё что, прошу Вас провести ликбез с сотрудниками службы поддержки, поскольку они мне ничего вразумительного на этот же вопрос ответить не смогли, но хуже всего другое: они утверждали, что нет никакой такой платы за неактивность, а есть лишь ежемесячная абонплата. Их было четверо, каждой приходилось объяснять одно и то же, и всё зря. Дело было с 13:25 до 13:50 24 окт. Наказывать никого не надо, а вот сорри-зонтик супруге вполне сгодился бы, а то её в тот день домой пришлось завернуть в состоянии неопределённости с депозитом, с ребёнком и по дождю. Хорошо, что Альфа была у неё вторым пунктом плана...
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kreuz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:04
Альфа, исправьте это досадное недоразумение: пишите "в течение месяца". Не вводите клиентов в заблуждение )) И не пишите "на протязі" в украинском варианте этого текста, это тоже будет засада...
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kreuz
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:11
kreuz написав:
"на протязі"
На сквозняке
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Vorlon
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:19
Vorlon написав: kreuz написав:
"на протязі"
На сквозняке
Ага, один месяц жидкий, потому и течёт, а другой ветреный, потому и сквозит...
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:21
mephala написав:
Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:25
clientage написав: Alfa_Bank написав:
2. По не активированным картам плата за Альфа-Чек не взимается.
Сколько лет карта вот может быть неактивирована и будет действительна таки в случае активации?
clientage, добрый вечер. Если вы получили карту, то можете ее активировать до окончания срока ее действия.
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Додано: Пон 29 жов, 2018 18:27
Alfa_Bank написав: mephala написав:
Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо
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