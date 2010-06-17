Кассандра написав:А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? СпасибоAlfa_Bank написав:
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
Смотрите, чтобы Альфа её утилизовать не успела, меня сотрудники так пугали )) Не знаю, правда ли...