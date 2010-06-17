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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6305630663076308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:49

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?

mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо

Смотрите, чтобы Альфа её утилизовать не успела, меня сотрудники так пугали )) Не знаю, правда ли...
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  #<1 ... 6305630663076308
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