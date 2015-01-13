kreuz написав:

Alfa_Bank написав: kreuz написав: А какой регламент присутствия Альфы здесь?



Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак? А какой регламент присутствия Альфы здесь?Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?

kreuz, добрый день.



Обслуживание неактивного карточного счета:



Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.

*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).



Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:



Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).

Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.

Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.

Комиссия не взимается:

• в случае нулевого остатка на текущем счета;

• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).

По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты. kreuz, добрый день.Обслуживание неактивного карточного счета:Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.Комиссия не взимается:• в случае нулевого остатка на текущем счета;• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.

Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?P.S. И вот ещё что, прошу Вас провести ликбез с сотрудниками службы поддержки, поскольку они мне ничего вразумительного на этот же вопрос ответить не смогли, но хуже всего другое: они утверждали, что нет никакой такой платы за неактивность, а есть лишь ежемесячная абонплата. Их было четверо, каждой приходилось объяснять одно и то же, и всё зря. Дело было с 13:25 до 13:50 24 окт. Наказывать никого не надо, а вот сорри-зонтик супруге вполне сгодился бы, а то её в тот день домой пришлось завернуть в состоянии неопределённости с депозитом, с ребёнком и по дождю. Хорошо, что Альфа была у неё вторым пунктом плана...