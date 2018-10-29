mephala написав:Вопрос офпреду. Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо
Смотрите, чтобы Альфа её утилизовать не успела, меня сотрудники так пугали )) Не знаю, правда ли...
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kreuz написав:А какой регламент присутствия Альфы здесь?
Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?
kreuz, добрый день.
Обслуживание неактивного карточного счета:
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте. *учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).
Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:
Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента). Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету. Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете. Комиссия не взимается: • в случае нулевого остатка на текущем счета; • с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит). По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.
Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?
P.S. И вот ещё что, прошу Вас провести ликбез с сотрудниками службы поддержки, поскольку они мне ничего вразумительного на этот же вопрос ответить не смогли, но хуже всего другое: они утверждали, что нет никакой такой платы за неактивность, а есть лишь ежемесячная абонплата. Их было четверо, каждой приходилось объяснять одно и то же, и всё зря. Дело было с 13:25 до 13:50 24 окт. Наказывать никого не надо, а вот сорри-зонтик супруге вполне сгодился бы, а то её в тот день домой пришлось завернуть в состоянии неопределённости с депозитом, с ребёнком и по дождю. Хорошо, что Альфа была у неё вторым пунктом плана...
mephala написав:Вопрос офпреду. Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?
mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется). Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо
Если там только рассрочки, то наличие страховки от НС не влияет, ибо 1% от долга, а рассрочка это не долг. Она отдельно. Главное сумму ЛП не забываем вовремя вносить, и стоаховочные 1-16 грн по максимке.
Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте. *учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).
Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:
Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента). Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету. Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете. Комиссия не взимается: • в случае нулевого остатка на текущем счета; • с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит). По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.
Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?
так офпред и ответила предельно четко: "Комиссия не взимается: • в случае нулевого остатка на текущем счета; • с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)" что именно не понятно в этом ответе?
DjPavel написав:Коллеги, добрый вечер. Подскажите, какие сейчас лимиты на переводы через MyAlfa на 3и лиц? 400 тысяч в месяц и 150 в день? Лимит действует календарный месяц или от даты последнего перевода?
Спасибо.
Похоже на тоо, календ. месяц. После введения нового процессинга про новые лимиты пока не заикались