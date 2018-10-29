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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6305630663076308

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 18:49

  Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?

mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо

Смотрите, чтобы Альфа её утилизовать не успела, меня сотрудники так пугали )) Не знаю, правда ли...
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:37

Re: Альфа-Банк

proftpd66 написав:мне пришла смс что будет кешбэк 10% - 30 дней. А на сайте нет инфы вообще.


только что хотел оплатить магнитной лентой, провести не получилось. Надо подрочить долго чтобы терминал принял. так ключи ношу вместе с картой. Может размагнитилась.

в итоге: платить картой нереально, надо брать а-банк или моню.
Это "Двойной кешбек". Условия есть. Весь кешбек множится на два в первый месяц после оформления карты.

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:46

  IMPRINTER написав:
  M-Audio написав:Растолкуйте про альфа-чек. Что бы я в настройках не ставил - пуши или СМС, сообщения в любом случае приходят в вайбер. Это что значит?


это называется постернак-мейд ...

короче - если стоит ползунок на пуш - то платы за смс не будет.
но сообщения будут приходить по-разному - или пуш или смс или вайбер


Мне всё сразу приходит.
Ratatui
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:49

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:А какой регламент присутствия Альфы здесь?

Остался вопрос: на комиссию за неактивность наличием депозитов повлиять как-то можно или никак?

kreuz, добрый день.

Обслуживание неактивного карточного счета:

Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).

Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:

Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).
Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.
Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.
Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).
По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.

Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?

P.S. И вот ещё что, прошу Вас провести ликбез с сотрудниками службы поддержки, поскольку они мне ничего вразумительного на этот же вопрос ответить не смогли, но хуже всего другое: они утверждали, что нет никакой такой платы за неактивность, а есть лишь ежемесячная абонплата. Их было четверо, каждой приходилось объяснять одно и то же, и всё зря. Дело было с 13:25 до 13:50 24 окт. Наказывать никого не надо, а вот сорри-зонтик супруге вполне сгодился бы, а то её в тот день домой пришлось завернуть в состоянии неопределённости с депозитом, с ребёнком и по дождю. Хорошо, что Альфа была у неё вторым пунктом плана...
Зонтик быстро ломается :-(

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:50

Re: Альфа-Банк

kreuz написав:
  curiousobro написав:
  Luka256 написав:Де там "в течение"?


http://newslab.ru/images/2017/april/06/boevoi-muzhik-bleat_60164246_orig_.jpg

Альфа, исправьте это досадное недоразумение: пишите "в течение месяца". Не вводите клиентов в заблуждение )) И не пишите "на протязі" в украинском варианте этого текста, это тоже будет засада...
Лучше тогда на протяжении месяца. Меня коробит от 'течение месяца', это не тот падеж выходит.

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:55

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:Вопрос офпреду.
Напомните плиз при перевыпуске карты какие настройки остаются а какие слетают на дефолт?

mephala, только при перевыпуске кредитной карты по окончанию срока действия статус услуги страхования от Несчастного случая автоматически возобновляет свое действие вне зависимости от статуса услуги до перевыпуска (даже если Клиент отключал услугу ранее, при перевыпуске карты услуга вновь активируется).
Статус услуги страхования от Финансовых рисков и услуга Альфа-Чек остаются по старой карте.
А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо
Если там только рассрочки, то наличие страховки от НС не влияет, ибо 1% от долга, а рассрочка это не долг. Она отдельно. Главное сумму ЛП не забываем вовремя вносить, и стоаховочные 1-16 грн по максимке.

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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 20:59

  kreuz написав:
  Alfa_Bank написав:kreuz, добрый день.

Обслуживание неактивного карточного счета:

Счет ЭПС, по которому более чем 180 календарных дней от даты последнего рабочего дня текущего месяца, не проводились финансовые операции по счету ЭПС и остаток средств* на счете ЭПС на дату списания комиссии не превышает 500 грн для счетов ЭПС в гривне, 16 долларов США и 15 евро для счетов ЭПС в валюте.
*учитывается только сумма на счете 2625 (другие счета, в т.ч. Доходный сейф не учитываются).

Обслуживание неактивного текущего (не карточного) счета:

Неактивным считается текущий счет, по которому на протяжении 6-ти месяцев не проводились расчетно-кассовые операции (по инициативе клиента).
Комиссия уплачивается ежемесячно с 1 по 10 число, начиная с 7-го месяца отсутствия активности по счету.
Если остаток на текущем счете меньше установленного размера комиссии, комиссия устанавливается в размере остатка на данном счете.
Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит).
По счетам в иностранной валюте комиссия оплачивается в национальной валюте по курсу МВРУ на дату оплаты.

Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?

так офпред и ответила предельно четко:
"Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)"
что именно не понятно в этом ответе?
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:42

Re: Альфа-Банк

Коллеги, добрый вечер.
Подскажите, какие сейчас лимиты на переводы через MyAlfa на 3и лиц? 400 тысяч в месяц и 150 в день? Лимит действует календарный месяц или от даты последнего перевода?

Спасибо.
DjPavel
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Повідомлення Додано: Пон 29 жов, 2018 23:48

  DjPavel написав:Коллеги, добрый вечер.
Подскажите, какие сейчас лимиты на переводы через MyAlfa на 3и лиц? 400 тысяч в месяц и 150 в день? Лимит действует календарный месяц или от даты последнего перевода?

Спасибо.

Похоже на тоо, календ. месяц.
После введения нового процессинга про новые лимиты пока не заикались 8)
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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ось таке при заході на розстрочки в мабі
я розумію - нічні регламентні роботи, але ж хай ті дізігнери цсс'и підкрутять
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