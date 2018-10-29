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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6306630763086309

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:21

Рассрочка на карте ЭКО

Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.

Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?

Заранее огромное спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:30

  Искатель написав:Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.

Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?

Заранее огромное спасибо за ответы!

Надо будет в следующий рд...
На пальцах - в рд сформируется задолженность по части рассрочки, на ее оплату даётся 25 дней, в эти дни на эту задолженность начисляется 0,1% годовых, в следующий рд эти копейки спишутся
Востаннє редагувалось Stringer в Вів 30 жов, 2018 08:33, всього редагувалось 1 раз.
Stringer
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:32

  Stringer написав:
  Искатель написав:Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.

Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?

Заранее огромное спасибо за ответы!

Надо будет в следующий рд


Ну т.е. в этот раз просто сижу и наблюдаю, верно? Благодарю, что подтвердили мысли!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:33

  Искатель написав:Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.

Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?

Заранее огромное спасибо за ответы!


В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 08:34

  Aps написав:
  Искатель написав:Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.

Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?

Заранее огромное спасибо за ответы!


В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.

А, точно, это ж не максимка :roll:
Stringer
 
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  #<1 ... 6306630763086309
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