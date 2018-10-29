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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 08:21
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:30
Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
Надо будет в следующий рд...
На пальцах - в рд сформируется задолженность по части рассрочки, на ее оплату даётся 25 дней, в эти дни на эту задолженность начисляется 0,1% годовых, в следующий рд эти копейки спишутся
Востаннє редагувалось Stringer
в Вів 30 жов, 2018 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:32
Stringer написав: Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
Надо будет в следующий рд
Ну т.е. в этот раз просто сижу и наблюдаю, верно? Благодарю, что подтвердили мысли!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:33
Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
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Aps
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:34
Aps написав: Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
А, точно, это ж не максимка
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Вів 30 жов, 2018 06:00
Sanio
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ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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