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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 08:21
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:30
Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
Надо будет в следующий рд...
На пальцах - в рд сформируется задолженность по части рассрочки, на ее оплату даётся 25 дней, в эти дни на эту задолженность начисляется 0,1% годовых, в следующий рд эти копейки спишутся
Востаннє редагувалось Stringer
в Вів 30 жов, 2018 08:33, всього редагувалось 1 раз.
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Stringer
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:32
Stringer написав: Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
Надо будет в следующий рд
Ну т.е. в этот раз просто сижу и наблюдаю, верно? Благодарю, что подтвердили мысли!
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:33
Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
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Aps
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Додано: Вів 30 жов, 2018 08:34
Aps написав: Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
А, точно, это ж не максимка
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Stringer
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Додано: Вів 30 жов, 2018 10:23
Aps написав: Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
Ну т.е. если все на рассрочках, то ничего и не платится, верно?...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Искатель
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:33
Искатель написав: Aps написав: Искатель написав:
Сижу вот и думаю. Помогите разобраться, пожалуйста.
Есть карта "ЭКО-Максимум". Она где-то с полгода лежала без дела. В октябре купил аккумулятор на автомобиль, оформил одну рассрочку. Т.е. сейчас на карте одна рассрочка - и все.
Надо ли что-то забрасывать на нее к РД - или нет?
Забросить не вопрос, просто хочу понять - надо ли?
Заранее огромное спасибо за ответы!
В эко нет платы в 60 грн. Там процент за остаток.
Ну т.е. если все на рассрочках, то ничего и не платится, верно?...
С момента, когда сформируется первый платёж по рассрочке и до погашения, будет тикать счётчик процентов.
panatar.com
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Додано: Вів 30 жов, 2018 11:46
ОфПреду
Зашел на сайт. Перешел в раздел Отделения и банкоматы.
На карте выдает ошибку в хроме. Пните там кого положено.
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mephala
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:07
Что-то начинаю разочаровываться в Альфе. Помимо "крутых новостей" о платных рассрочках, банк продолжает "тырить" мелочь в виде РКО. В октябре была только одна расходная операция, которую перевёл в рассрочку. В начале месяца внёс сумму для грейса с запасом (около 20 грн) и все равно мне насчитывают какие-то проценты за использование кредитной линии, тем самым загнав карту в минус и создав основания для начисления РКО. Чат.. это просто кошмар. Именно чат подтолкнул написать меня этот пост, операторы постоянно выходят из диалога.
Востаннє редагувалось fastmotionsg
в Вів 30 жов, 2018 12:16, всього редагувалось 1 раз.
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fastmotionsg
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:12
еще офпреду
Вы говорили что когда мне прийдет смс с инфой что мне перевыпущена карта я могу позвонить на гарячку и направить мою карту на нужное мне отделение. я так и сделал. но уже заканчивается месяц и моей карты на отделении нет. в отделении говорят что она лежит на почте. в итоге завтра последний день действия текущей карты и что делать дальше? верить почте что никто не срисовал номер карты и CVV? лично для меня карта прошедшая через 100500 рук на почте уже скомпрометирована. это первое.
второе - зачем выкладывать на сайте городские телефоны отделений если все равно IVR переводит на гарячку. так я мог и на 0800 позвонить а не на городской номер что бы затем меня оператор по внутреннему номеру переводил на отделение. кстати гарячка утверждала что по городскому номеру я попадаю прямо в отделении но мне удалось их убедить что это не так и звонящий попадает на гарячку. вы уж там разберитесь зачем на сайте городские номера выложены и куда должен дозваниваться клиент звонящий по ним.
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mephala
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Вів 30 жов, 2018 06:00
Sanio
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