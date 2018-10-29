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Альфа-Банк
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:32
fastmotionsg написав:
В октябре была только одна расходная операция, которую перевёл в рассрочку. В начале месяца внёс сумму для грейса с запасом (около 20 грн) и все равно мне насчитывают какие-то проценты за использование кредитной линии, тем самым загнав карту в минус и создав основания для начисления РКО.
анализировать надо не начало или конец месяца, а ПП - платежный период: от РД до РД ( расчетная дата, которая соответствует дате договора в МАБе). Это раз
А 2е, эт то, що 0.01% рисуют за прошлый платежный период, а не за текущий
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:37
fastmotionsg написав:
Что-то начинаю разочаровываться в Альфе. Помимо "крутых новостей" о платных рассрочках, банк продолжает "тырить" мелочь в виде РКО. В октябре была только одна расходная операция, которую перевёл в рассрочку. В начале месяца внёс сумму для грейса с запасом (около 20 грн) и все равно мне насчитывают какие-то проценты за использование кредитной линии, тем самым загнав карту в минус и создав основания для начисления РКО. Чат.. это просто кошмар. Именно чат подтолкнул написать меня этот пост, операторы постоянно выходят из диалога.
Полностью подтверждаю.
На карте весь месяц были собственные средства и небыло ни одной траты. Итог - снятие 0,01 грн за РКО
Смешно просто. Начали мелочь по карманам тырить:-)
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:39
Активно пользуюсь и Эко и Максимкой, до сих пор на РКО ещё не попадал))
... делайте хоть что-нибудь!
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clientage
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:51
Alfa_Bank, подскажите пожалуйста, какая на сегодня процедура смены финномера?
Не так давно было - заявление в отделении, потом через какое-то время звонят с обычного (не официального) мобильного номера коллцентра Альфы на старый фин.номер и спрашивают все, в том числе и кодовое слово.
Сейчас что-то изменилось? Заранее благодарен.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54
clientage написав:
анализировать надо не начало или конец месяца, а ПП - платежный период: от РД до РД ( расчетная дата, которая соответствует дате договора в МАБе). Это раз
А 2е, эт то, що 0.01% рисуют за прошлый платежный период, а не за текущий
Это и было сделано. За годы использования карты я впервые столкнулся с РКО, когда попробовал пользоваться картой для ежедневных трат этим летом (до этого были только рассрочки) и оставил в грейсе долг, за что заплатил 60 грн. После этого опять вернуля в режим рассрочек, но РКО всё никак не отлипнет от меня. Моя расчетная дата 29 число. Я подтверждаю, что с 29 сентября у меня была только одна расходная операция, которая сразу была переведена в рассрочку. Неужели люди, которые принмают решения в банке не анализируют рынок? Клиент не будет пользоваться их продуктом, если на рынке есть предложения лучше.
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fastmotionsg
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:11
fastmotionsg написав: clientage написав:
анализировать надо не начало или конец месяца, а ПП - платежный период: от РД до РД ( расчетная дата, которая соответствует дате договора в МАБе). Это раз
А 2е, эт то, що 0.01% рисуют за прошлый платежный период, а не за текущий
Это и было сделано. За годы использования карты я впервые столкнулся с РКО, когда попробовал пользоваться картой для ежедневных трат этим летом (до этого были только рассрочки) и оставил в грейсе долг, за что заплатил 60 грн. После этого опять вернуля в режим рассрочек, но РКО всё никак не отлипнет от меня. Моя расчетная дата 29 число. Я подтверждаю, что с 29 сентября у меня была только одна расходная операция, которая сразу была переведена в рассрочку. Неужели люди, которые принмают решения в банке не анализируют рынок? Клиент не будет пользоваться их продуктом, если на рынке есть предложения лучше.
прежде чем пользоваться чем то - разберитесь как оно работает.
для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.
знаете лучше - приводите пример.
и да - вам уже ранее ответили по существу. если вы не поняли ответ то вам тогда лучше в приват. там все просто и легко.
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mephala
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:15
kreuz написав:
Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?
P.S. И вот ещё что, прошу Вас провести ликбез с сотрудниками службы поддержки, поскольку они мне ничего вразумительного на этот же вопрос ответить не смогли, но хуже всего другое: они утверждали, что нет никакой такой платы за неактивность, а есть лишь ежемесячная абонплата. Их было четверо, каждой приходилось объяснять одно и то же, и всё зря. Дело было с 13:25 до 13:50 24 окт. Наказывать никого не надо, а вот сорри-зонтик супруге вполне сгодился бы, а то её в тот день домой пришлось завернуть в состоянии неопределённости с депозитом, с ребёнком и по дождю. Хорошо, что Альфа была у неё вторым пунктом плана...
kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.
С сотрудниками КЦ работу проведем.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:19
kreuz написав:
Альфа, исправьте это досадное недоразумение: пишите "в течение месяца". Не вводите клиентов в заблуждение )) И не пишите "на протязі" в украинском варианте этого текста, это тоже будет засада...
kreuz, уже просила исправить. Напомню еще раз. Спасибо.
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 30 жов, 2018 13:20
mephala написав:
для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.
Была, точнее будет ещё дней 10
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Vorlon
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Вів 30 жов, 2018 06:00
Sanio
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