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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 63086309631063116312>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:32

  fastmotionsg написав:В октябре была только одна расходная операция, которую перевёл в рассрочку. В начале месяца внёс сумму для грейса с запасом (около 20 грн) и все равно мне насчитывают какие-то проценты за использование кредитной линии, тем самым загнав карту в минус и создав основания для начисления РКО.
анализировать надо не начало или конец месяца, а ПП - платежный период: от РД до РД ( расчетная дата, которая соответствует дате договора в МАБе). Это раз
А 2е, эт то, що 0.01% рисуют за прошлый платежный период, а не за текущий
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:37

  fastmotionsg написав:Что-то начинаю разочаровываться в Альфе. Помимо "крутых новостей" о платных рассрочках, банк продолжает "тырить" мелочь в виде РКО. В октябре была только одна расходная операция, которую перевёл в рассрочку. В начале месяца внёс сумму для грейса с запасом (около 20 грн) и все равно мне насчитывают какие-то проценты за использование кредитной линии, тем самым загнав карту в минус и создав основания для начисления РКО. Чат.. это просто кошмар. Именно чат подтолкнул написать меня этот пост, операторы постоянно выходят из диалога.


Полностью подтверждаю.
На карте весь месяц были собственные средства и небыло ни одной траты. Итог - снятие 0,01 грн за РКО
Смешно просто. Начали мелочь по карманам тырить:-)
Alfisti
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:39

Активно пользуюсь и Эко и Максимкой, до сих пор на РКО ещё не попадал))
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:51

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank, подскажите пожалуйста, какая на сегодня процедура смены финномера?
Не так давно было - заявление в отделении, потом через какое-то время звонят с обычного (не официального) мобильного номера коллцентра Альфы на старый фин.номер и спрашивают все, в том числе и кодовое слово.
Сейчас что-то изменилось? Заранее благодарен.
Mutabor
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 12:54

Re: Альфа-Банк

  clientage написав:анализировать надо не начало или конец месяца, а ПП - платежный период: от РД до РД ( расчетная дата, которая соответствует дате договора в МАБе). Это раз
А 2е, эт то, що 0.01% рисуют за прошлый платежный период, а не за текущий

Это и было сделано. За годы использования карты я впервые столкнулся с РКО, когда попробовал пользоваться картой для ежедневных трат этим летом (до этого были только рассрочки) и оставил в грейсе долг, за что заплатил 60 грн. После этого опять вернуля в режим рассрочек, но РКО всё никак не отлипнет от меня. Моя расчетная дата 29 число. Я подтверждаю, что с 29 сентября у меня была только одна расходная операция, которая сразу была переведена в рассрочку. Неужели люди, которые принмают решения в банке не анализируют рынок? Клиент не будет пользоваться их продуктом, если на рынке есть предложения лучше.
fastmotionsg
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:11

  fastmotionsg написав:
  clientage написав:анализировать надо не начало или конец месяца, а ПП - платежный период: от РД до РД ( расчетная дата, которая соответствует дате договора в МАБе). Это раз
А 2е, эт то, що 0.01% рисуют за прошлый платежный период, а не за текущий

Это и было сделано. За годы использования карты я впервые столкнулся с РКО, когда попробовал пользоваться картой для ежедневных трат этим летом (до этого были только рассрочки) и оставил в грейсе долг, за что заплатил 60 грн. После этого опять вернуля в режим рассрочек, но РКО всё никак не отлипнет от меня. Моя расчетная дата 29 число. Я подтверждаю, что с 29 сентября у меня была только одна расходная операция, которая сразу была переведена в рассрочку. Неужели люди, которые принмают решения в банке не анализируют рынок? Клиент не будет пользоваться их продуктом, если на рынке есть предложения лучше.

прежде чем пользоваться чем то - разберитесь как оно работает.
для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.
знаете лучше - приводите пример.
и да - вам уже ранее ответили по существу. если вы не поняли ответ то вам тогда лучше в приват. там все просто и легко.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:15

  kreuz написав:Будьте добры, ответьте односложно. Если произошло списание платы за неактивность с Платинум карты в дол согласно описанных Вами правил, можно ли было повлиять на это самим фактом наличия депозита в дол с выплатой процентов позднее периода неактивности? Если да, то существуют ли требования (сумма/срок) к такому депозиту?

P.S. И вот ещё что, прошу Вас провести ликбез с сотрудниками службы поддержки, поскольку они мне ничего вразумительного на этот же вопрос ответить не смогли, но хуже всего другое: они утверждали, что нет никакой такой платы за неактивность, а есть лишь ежемесячная абонплата. Их было четверо, каждой приходилось объяснять одно и то же, и всё зря. Дело было с 13:25 до 13:50 24 окт. Наказывать никого не надо, а вот сорри-зонтик супруге вполне сгодился бы, а то её в тот день домой пришлось завернуть в состоянии неопределённости с депозитом, с ребёнком и по дождю. Хорошо, что Альфа была у неё вторым пунктом плана...

kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.
С сотрудниками КЦ работу проведем.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:19

  kreuz написав:
  curiousobro написав:
  Luka256 написав:Де там "в течение"?


http://newslab.ru/images/2017/april/06/boevoi-muzhik-bleat_60164246_orig_.jpg

Альфа, исправьте это досадное недоразумение: пишите "в течение месяца". Не вводите клиентов в заблуждение )) И не пишите "на протязі" в украинском варианте этого текста, это тоже будет засада...

kreuz, уже просила исправить. Напомню еще раз. Спасибо.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:20

  mephala написав:для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.

Была, точнее будет ещё дней 10 :?
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 13:22

  mephala написав:для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.


для тех кто юзал карту постоянно максимка была одной из лучших карт. :(
Aps
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