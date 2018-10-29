Додано: Вів 30 жов, 2018 13:25

mephala написав: прежде чем пользоваться чем то - разберитесь как оно работает.

для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.

знаете лучше - приводите пример.

и да - вам уже ранее ответили по существу. если вы не поняли ответ то вам тогда лучше в приват. там все просто и легко. прежде чем пользоваться чем то - разберитесь как оно работает.для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.знаете лучше - приводите пример.и да - вам уже ранее ответили по существу. если вы не поняли ответ то вам тогда лучше в приват. там все просто и легко.

Спасибо за рекомендацию. Я уж как-нибудь разберусь. Если вы про расчет процентов за предыдущий период, то и там не было ничего списания платежей по рассрочкам и процентов. Поэтому мне не ясно почему начислились "Списання процентів за користування кредитом (покупки)". После изменений условий рассрочки, максимка уже не будет лучшей картой на рынке, которой она была до этого. А для повседневного использвания карта и вовсе не пригодна из-за РКО, которая урезает грейс. Хороший пример карты - монобанк. После ввода оплаты частями у неё вообще не будет конкурентов, потому что текущие условия рассрочки у мони подходят только для спонсоров.