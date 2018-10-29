Alfa_Bank написав:Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету. Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.
и ваш ответ ранее "Комиссия не взимается: • в случае нулевого остатка на текущем счета; • с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."
что то теперь я не понял. это два одинаковых ответа или разных?
mephala написав:прежде чем пользоваться чем то - разберитесь как оно работает. для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт. знаете лучше - приводите пример. и да - вам уже ранее ответили по существу. если вы не поняли ответ то вам тогда лучше в приват. там все просто и легко.
Спасибо за рекомендацию. Я уж как-нибудь разберусь. Если вы про расчет процентов за предыдущий период, то и там не было ничего списания платежей по рассрочкам и процентов. Поэтому мне не ясно почему начислились "Списання процентів за користування кредитом (покупки)". После изменений условий рассрочки, максимка уже не будет лучшей картой на рынке, которой она была до этого. А для повседневного использвания карта и вовсе не пригодна из-за РКО, которая урезает грейс. Хороший пример карты - монобанк. После ввода оплаты частями у неё вообще не будет конкурентов, потому что текущие условия рассрочки у мони подходят только для спонсоров.
mephala написав:для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.
Была, точнее будет ещё дней 10
да и дальше будет. я максимку например юзаю каждый день в обед. да и продукты с АЗС можна юзать. не всем же выдают Б5 да еще и с лимитом нормальным. канеш пальто уже не то будет но выкидывать еще рано.
Alfa_Bank написав:Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету. Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.
и ваш ответ ранее "Комиссия не взимается: • в случае нулевого остатка на текущем счета; • с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."
что то теперь я не понял. это два одинаковых ответа или разных?
карточный счет (пакеты) и текущий счет - два варианта
Востаннє редагувалось vollena71 в Вів 30 жов, 2018 13:28, всього редагувалось 1 раз.
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kreuz написав:пишите "в течение месяца". Не вводите клиентов в заблуждение )) И не пишите "на протязі" в украинском варианте этого текста, это тоже будет засада...
ну тут смешивать нельзя ... в течениИ месяца - да это 100% безграмотность без вариантов, стыд и срам.
что касается протягом/на протязі - тут допустимы оба варианта, хотя второй считается типа русизмом, но при этом является тоже корректным. Т.е. на протязі - это не тока на сквозняке, относительно единицы времени тоже успешно употребляется, в т.ч. классиками.
ПРОТЯГОМ – НА ПРОТЯЗІ Протягом, присл. 1. Вживається при позначенні часу існування когось, чогось, тривання якої-небудь дії, якогось процесу тощо: протягом зими, протягом двох днів, протягом століть, протягом усієї війни, протягом усього життя. 2. розм. Розтягаючи звуки, плавно, протяжно. Оцю пісню у нас протягом співають (Словник Б.Грінченка); – Голова, – протягом хвалили \[Проценка\] старі батьки (Панас Мирний).
На протязі1, ім. з прийм. 1. Те саме, що протягом 1. Новаторство й традиціоналізм у формі йдуть на протязі віків поруч (М.Рильський); Бачимо ми, як у масі своїй ізменшаються речі, Мовив би, гинуть поволі на протязі довшого часу (М.Зеров); Здавалось, він на протязі всього життя не зазнавав такого напрочуд ясного спокою, як зараз (О. Гончар). 2. На якійсь відстані. Вздовж всієї стіни на протязі трьох кроків – вартові (С.Божко).
На протязі2, ім. з прийм. На різкому струмені повітря, що продуває приміщення крізь щілини, отвори, розташовані одне проти одного: стояти на протязі.
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Кассандра написав: А в случае если на карте были одни рассрочки, и перевыпущенная карта ещё не активирована( она у меня на почте пока лежит - никак не соберусь забрать) то это никак не повлияет на возобновлённую услугу страхования от Несчастного случая, ну т.е. начислений не будет? Спасибо
Если там только рассрочки, то наличие страховки от НС не влияет, ибо 1% от долга, а рассрочка это не долг. Она отдельно. Главное сумму ЛП не забываем вовремя вносить, и стоаховочные 1-16 грн по максимке.
DjPavel написав:Коллеги, добрый вечер. Подскажите, какие сейчас лимиты на переводы через MyAlfa на 3и лиц? 400 тысяч в месяц и 150 в день? Лимит действует календарный месяц или от даты последнего перевода?
Спасибо.
DjPavel, добрый день. Да, верно: 150 000 в день; 400 000 в месяц. Лимиты действуют календарный месяц.
IMPRINTER написав:что касается протягом/на протязі - тут допустимы оба варианта, хотя второй считается типа русизмом, но при этом является тоже корректным. Т.е. на протязі - это не тока на сквозняке, относительно единицы времени тоже успешно употребляется, в т.ч. классиками.
fastmotionsg написав:Поэтому мне не ясно почему начислились "Списання процентів за користування кредитом (покупки)"...
Тогда мучайте ОфПреда, и нам для науки потом расскажете))
так а шо там интересного он расскажет? он же страховочную гришу не закидывает перед РД. а грейсом пользуется. даже когда рассрочки онли. так как я сомневаюсь что он красную сумму гасит сразу как она появилась после РД.
ЗЫ плюс мы знаем рассказ только с его слов. доступ до точных данных по нему только у сотрудников банка.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 30 жов, 2018 14:08, всього редагувалось 1 раз.