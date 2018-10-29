mephala написав:

еще офпредуВы говорили что когда мне прийдет смс с инфой что мне перевыпущена карта я могу позвонить на гарячку и направить мою карту на нужное мне отделение. я так и сделал. но уже заканчивается месяц и моей карты на отделении нет. в отделении говорят что она лежит на почте. в итоге завтра последний день действия текущей карты и что делать дальше? верить почте что никто не срисовал номер карты и CVV? лично для меня карта прошедшая через 100500 рук на почте уже скомпрометирована. это первое.второе - зачем выкладывать на сайте городские телефоны отделений если все равно IVR переводит на гарячку. так я мог и на 0800 позвонить а не на городской номер что бы затем меня оператор по внутреннему номеру переводил на отделение. кстати гарячка утверждала что по городскому номеру я попадаю прямо в отделении но мне удалось их убедить что это не так и звонящий попадает на гарячку. вы уж там разберитесь зачем на сайте городские номера выложены и куда должен дозваниваться клиент звонящий по ним.