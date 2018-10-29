Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:07
Просим оказать содействие.
Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:09
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:29
Re: Альфа-Банк
wat?... Уважаемый магистр грейсовиков и племенной предводитель свинорылов, мне показалось или тон ваших комментариев слегка колкий? Прежде чем раздавать кому-то характеристики и оценивать уровень навыков, рекомендую разобраться детальнее в вопросе. В противном случае просто воздержитесь от своего бессмысленного спама, который содержит только пустые предположения и попытки рассказать всем какой вы образованный. Берите пример с clientage. Удачного выкачивания 5% кэшбэка с кафешек со своей максимки и хорошего настроения
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:44
fastmotionsg
это вы пришли на форум с 4 собщениями и криками - мелочь по карманам тырят. не посчитав нужным сначала разобраться с механикой работы карты. так что прежде чем тыкать в мою колкость займитесь самообразованием. а в принципе да - вообще даже не стоило обращать на вас внимания. подобные типажи всплывают регулярно.
Додано: Вів 30 жов, 2018 14:48
Re: Альфа-Банк
Аналогично. Даже не смотря на то, что сейчас по просьбам трудящихся % за б/н операции нет ни в красной сумме, ни у Аллы, ни в одном канале коммуникации. Только руцями. Только на калькуляторе. Уже подумываю оживить старый скрипт, писавшийся ещё под дельту, который считал % на остаток, выплачиваемый по картсчёту, для проверки утверждений здесь писавших что у них не сходится расчётное и фактическое значение. Хороший был скрипт. Ты ему скармливаешь выписку, а он тебе сумму. И сходилось копейка в копейку.
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Свинорыл 80lvl
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:05
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:18
Re: Альфа-Банк
Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.
Востаннє редагувалось allaliu в Вів 30 жов, 2018 15:23, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:19
fastmotionsg, добрый день. Укажите номер счета в ЛС, проверим.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:27
clientage
Посмотрите, пожалуйста. В чём моя ошибка? Красным обвел списания за РКО (август и октябрь, в сентябре не было), списание процентов за использование кредита, а также сегодняшнее пополнение (отсылка к предположению mephala о том, когда я вношу красную сумму). Пополнение на 5320 (+20 грн к красной сумме).
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:37
mephala, извините, но сотрудник КЦ неверно зафиксировал запрос на отправку перевыпущенной карты в отделение. Сейчас есть два варианта:
1. Получить карту на почте.
2. Аннулировать карту, которая лежит на почте, и заказать карту на отделение. Но, нужно будет подождать 7 рабочих дней.
Какой вариант вы выберете?
По номерам – разберусь.
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