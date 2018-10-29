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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6310631163126313>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:07

Просим оказать содействие.

Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:09

  mephala написав:ОфПреду
Зашел на сайт. Перешел в раздел Отделения и банкоматы.
На карте выдает ошибку в хроме. Пните там кого положено.

mephala, передано в работу.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:29

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:так а шо там интересного он расскажет?
он же страховочную гришу не закидывает перед РД. а грейсом пользуется. даже когда рассрочки онли. так как я сомневаюсь что он красную сумму гасит сразу как она появилась после РД.

ЗЫ
плюс мы знаем рассказ только с его слов. доступ до точных данных по нему только у

wat?... Уважаемый магистр грейсовиков и племенной предводитель свинорылов, мне показалось или тон ваших комментариев слегка колкий? Прежде чем раздавать кому-то характеристики и оценивать уровень навыков, рекомендую разобраться детальнее в вопросе. В противном случае просто воздержитесь от своего бессмысленного спама, который содержит только пустые предположения и попытки рассказать всем какой вы образованный. Берите пример с clientage. Удачного выкачивания 5% кэшбэка с кафешек со своей максимки и хорошего настроения :wink:
fastmotionsg
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:44

fastmotionsg
это вы пришли на форум с 4 собщениями и криками - мелочь по карманам тырят. не посчитав нужным сначала разобраться с механикой работы карты. так что прежде чем тыкать в мою колкость займитесь самообразованием. а в принципе да - вообще даже не стоило обращать на вас внимания. подобные типажи всплывают регулярно.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 14:48

Re: Альфа-Банк

clientage написав:Активно пользуюсь и Эко и Максимкой, до сих пор на РКО ещё не попадал))
Аналогично. Даже не смотря на то, что сейчас по просьбам трудящихся % за б/н операции нет ни в красной сумме, ни у Аллы, ни в одном канале коммуникации. Только руцями. Только на калькуляторе. Уже подумываю оживить старый скрипт, писавшийся ещё под дельту, который считал % на остаток, выплачиваемый по картсчёту, для проверки утверждений здесь писавших что у них не сходится расчётное и фактическое значение. Хороший был скрипт. Ты ему скармливаешь выписку, а он тебе сумму. И сходилось копейка в копейку.

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Свинорыл 80lvl
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:05

  cdj2 написав:Только руцями. Только на калькуляторе.

Простой вывод в пару/десяток гривен сверху решает те же задачи без необходимости хардкорных расчетов. Расчитывается вроде один раз на своих объемах трат и всё.
Может чего-то упускаю?
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:18

Re: Альфа-Банк

Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.
Востаннє редагувалось allaliu в Вів 30 жов, 2018 15:23, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:19

  fastmotionsg написав:
  mephala написав:прежде чем пользоваться чем то - разберитесь как оно работает.
для тех кто юзает карту постоянно максимка одна из лучших карт.
знаете лучше - приводите пример.
и да - вам уже ранее ответили по существу. если вы не поняли ответ то вам тогда лучше в приват. там все просто и легко.

Спасибо за рекомендацию. Я уж как-нибудь разберусь. Если вы про расчет процентов за предыдущий период, то и там не было ничего списания платежей по рассрочкам и процентов. Поэтому мне не ясно почему начислились "Списання процентів за користування кредитом (покупки)". После изменений условий рассрочки, максимка уже не будет лучшей картой на рынке, которой она была до этого. А для повседневного использвания карта и вовсе не пригодна из-за РКО, которая урезает грейс. Хороший пример карты - монобанк. После ввода оплаты частями у неё вообще не будет конкурентов, потому что текущие условия рассрочки у мони подходят только для спонсоров.

fastmotionsg, добрый день. Укажите номер счета в ЛС, проверим.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:27

clientage
Посмотрите, пожалуйста. В чём моя ошибка? Красным обвел списания за РКО (август и октябрь, в сентябре не было), списание процентов за использование кредита, а также сегодняшнее пополнение (отсылка к предположению mephala о том, когда я вношу красную сумму). Пополнение на 5320 (+20 грн к красной сумме).
Зображення
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:37

  mephala написав:еще офпреду
Вы говорили что когда мне прийдет смс с инфой что мне перевыпущена карта я могу позвонить на гарячку и направить мою карту на нужное мне отделение. я так и сделал. но уже заканчивается месяц и моей карты на отделении нет. в отделении говорят что она лежит на почте. в итоге завтра последний день действия текущей карты и что делать дальше? верить почте что никто не срисовал номер карты и CVV? лично для меня карта прошедшая через 100500 рук на почте уже скомпрометирована. это первое.
второе - зачем выкладывать на сайте городские телефоны отделений если все равно IVR переводит на гарячку. так я мог и на 0800 позвонить а не на городской номер что бы затем меня оператор по внутреннему номеру переводил на отделение. кстати гарячка утверждала что по городскому номеру я попадаю прямо в отделении но мне удалось их убедить что это не так и звонящий попадает на гарячку. вы уж там разберитесь зачем на сайте городские номера выложены и куда должен дозваниваться клиент звонящий по ним.

mephala, извините, но сотрудник КЦ неверно зафиксировал запрос на отправку перевыпущенной карты в отделение. Сейчас есть два варианта:
1. Получить карту на почте.
2. Аннулировать карту, которая лежит на почте, и заказать карту на отделение. Но, нужно будет подождать 7 рабочих дней.
Какой вариант вы выберете?
По номерам – разберусь.
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