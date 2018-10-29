Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть? Дякую!
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:38
Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть? Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:42
Alfisti, добрый день.
Проверьте, были ли покупки за прошлый Платежный период. Если нет, то укажите номер счета в ЛС.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:44
Бета-тестування
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:47
Mutabor, добрый день. Пока ничего не изменилось. Согласно приоритетности звонки выполняются в следующей очередности:
1. На старый номер телефона.
2. Если недозвон на старый - на новый номер.
3. Недозвон на предыдущие - дозвон на другие номера.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 30 жов, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:48
Основная ошибка: Вы не обеспечили сумму для погашения отех 8 коп! Вы погасились заранее, с переплатой. Но! После этого произвели покупку, которая была сделана и в т.ч. за счёт той переплаты (
Чтобы наверняка погасить отёх 8 коп их нужно гасить за 1.. 0 дней до РД или не пользоваться картой после погашения
Востаннє редагувалось clientage в Вів 30 жов, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Вів 30 жов, 2018 15:52
mephala, для карточного и текущего счета – условия разные.
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