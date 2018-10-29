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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6310631163126313

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:38

  Alfa_Bank написав:Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.

Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть? :P Дякую!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:42

  fastmotionsg написав:Полностью подтверждаю.
На карте весь месяц были собственные средства и небыло ни одной траты. Итог - снятие 0,01 грн за РКО
Смешно просто. Начали мелочь по карманам тырить:-)

Alfisti, добрый день.
Проверьте, были ли покупки за прошлый Платежный период. Если нет, то укажите номер счета в ЛС.
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Бета-тестування

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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:47

  Mutabor написав:Alfa_Bank, подскажите пожалуйста, какая на сегодня процедура смены финномера?
Не так давно было - заявление в отделении, потом через какое-то время звонят с обычного (не официального) мобильного номера коллцентра Альфы на старый фин.номер и спрашивают все, в том числе и кодовое слово.
Сейчас что-то изменилось? Заранее благодарен.

Mutabor, добрый день. Пока ничего не изменилось. Согласно приоритетности звонки выполняются в следующей очередности:
1. На старый номер телефона.
2. Если недозвон на старый - на новый номер.
3. Недозвон на предыдущие - дозвон на другие номера.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank в Вів 30 жов, 2018 15:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:48

  fastmotionsg написав:clientage
Посмотрите, пожалуйста. В чём моя ошибка?...

Основная ошибка: Вы не обеспечили сумму для погашения отех 8 коп! Вы погасились заранее, с переплатой. Но! После этого произвели покупку, которая была сделана и в т.ч. за счёт той переплаты (
Чтобы наверняка погасить отёх 8 коп их нужно гасить за 1.. 0 дней до РД или не пользоваться картой после погашения
Востаннє редагувалось clientage в Вів 30 жов, 2018 15:52, всього редагувалось 1 раз.
... делайте хоть что-нибудь!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:52

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.

и ваш ответ ранее
"Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."

что то теперь я не понял. это два одинаковых ответа или разных?

mephala, для карточного и текущего счета – условия разные.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 15:55

Alfa_Bank ,а на мой вопрос, ответ будет?
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