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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6312631363146315>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:20

и через тас2ю не пускает с комф.
кц грит подозрительный сервис :)
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:32

  Alfa_Bank написав:Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."

для карточного и текущего счета – условия разные.

В таком случае объясните нам, пожалуйста, какие условия для карточного счета.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:39

Re: Альфа-Банк

а как тут фин номер менять? У Мони нажал в застосатке и делов.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 16:45

  lubopytnaya написав:
  Alfa_Bank написав:Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."

для карточного и текущего счета – условия разные.

В таком случае объясните нам, пожалуйста, какие условия для карточного счета.

viewtopic.php?p=4484917#p4484917
viewtopic.php?p=4485653#p4485653
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vollena71
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:04

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:так офпред и ответила предельно четко:
"Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)"
что именно не понятно в этом ответе?

Тут речь о текущем счёте, и это понятно, а в моём вопросе речь о картсчёте, поэтому и неясно.
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kreuz
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:08

  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.

Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть? :P Дякую!

Козак-характерник, так, з логотипом Альфа-Банку :D :D :D .
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:11

  Alfa_Bank написав:
  Козак-характерник написав:
  Alfa_Bank написав:Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.

Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть? :P Дякую!

Козак-характерник, так, з логотипом Альфа-Банку :D :D :D .

Пишіть мене в зондер - команду... :P
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:14

выбривать будут логотип?
v57
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:25

  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.

allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.

Давно так? Вчера ещё на этом сайте оплата проходила.Торговец утверждает,что запрос отправляет в банк. Может банк сам разберётся с торговцем? Почему клиент крайний в такой ситуации? Торговец отправляет в банк,а банк к торговцу. Закрутили вы,однако.
Востаннє редагувалось allaliu в Вів 30 жов, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:26

Re: Альфа-Банк

v57 написав:выбривать будут логотип?
Лазером. Только лазером.

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Свинорыл 80lvl
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