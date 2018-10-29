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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 16:20
и через тас2ю не пускает с комф.
кц грит подозрительный сервис
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v57
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:32
Alfa_Bank написав:
Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."
для карточного и текущего счета – условия разные.
В таком случае объясните нам, пожалуйста, какие условия для карточного счета.
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:39
а как тут фин номер менять? У Мони нажал в застосатке и делов.
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
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Додано: Вів 30 жов, 2018 16:45
viewtopic.php?p=4484917#p4484917viewtopic.php?p=4485653#p4485653
lubopytnaya написав: Alfa_Bank написав:
Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)."
для карточного и текущего счета – условия разные.
В таком случае объясните нам, пожалуйста, какие условия для карточного счета.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:04
mephala написав:
так офпред и ответила предельно четко:
"Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)"
что именно не понятно в этом ответе?
Тут речь о текущем счёте, и это понятно, а в моём вопросе речь о картсчёте, поэтому и неясно.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:08
Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав:
Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.
Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть?
Дякую!
Козак-характерник, так, з логотипом Альфа-Банку
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:11
Alfa_Bank написав: Козак-характерник написав: Alfa_Bank написав:
Хотим создать закрытую группу клиентов в ФБ, готовых тестировать изменения МАБа, Мобайла, участвовать в опросах и первыми получать пилотные сборки.
Кому это интересно – вышлите, пожалуйста, в ЛС свои профили Фейсбука.
Пані Алла, вітаю! По виділеному червоним...що це таке? Нам пілотки як у льотчиків чи підводників видаватимуть?
Дякую!
Козак-характерник, так, з логотипом Альфа-Банку
.
Пишіть мене в зондер - команду...
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:14
выбривать будут логотип?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:25
Alfa_Bank написав: allaliu написав:
Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.
allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.
Давно так? Вчера ещё на этом сайте оплата проходила.Торговец утверждает,что запрос отправляет в банк. Может банк сам разберётся с торговцем? Почему клиент крайний в такой ситуации? Торговец отправляет в банк,а банк к торговцу. Закрутили вы,однако.
Востаннє редагувалось allaliu
в Вів 30 жов, 2018 17:27, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:26
v57 написав:выбривать будут логотип?
Лазером. Только лазером.Отправлено с моего SM-A300FU через Tapatalk
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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