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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6312631363146315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:28

Re: Альфа-Банк

  Козак-характерник написав:Пишіть мене в зондер - команду...

А чи не помічників ПлякоПастернакам це набирають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:56

  vollena71 написав:
  lubopytnaya написав:
  Alfa_Bank написав:для карточного и текущего счета – условия разные.

В таком случае объясните нам, пожалуйста, какие условия для карточного счета.

viewtopic.php?p=4484917#p4484917
viewtopic.php?p=4485653#p4485653

По этим ссылкам нет никакого конкретного ответа по карточным счетам.
Лишь упоминание, что неактивным считается карточный счет, по которому нет операций в течение 180 дней, о чем мы и сами прекрасно знаем.
А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
2) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета с нулевым остатком?
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:59

  lubopytnaya написав:А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?


kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
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