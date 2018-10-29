А чи не помічників ПлякоПастернакам це набирають?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:28
Re: Альфа-Банк
А чи не помічників ПлякоПастернакам це набирають?
Свіжий промо від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і тим хто скористається.
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:56
По этим ссылкам нет никакого конкретного ответа по карточным счетам.
Лишь упоминание, что неактивным считается карточный счет, по которому нет операций в течение 180 дней, о чем мы и сами прекрасно знаем.
А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
2) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета с нулевым остатком?
Жадность и Отвага!
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:59
kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
VM13YO3 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
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