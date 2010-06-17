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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6312631363146315

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:28

Re: Альфа-Банк

  Козак-характерник написав:Пишіть мене в зондер - команду...

А чи не помічників ПлякоПастернакам це набирають?
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:56

  vollena71 написав:
  lubopytnaya написав:
  Alfa_Bank написав:для карточного и текущего счета – условия разные.

В таком случае объясните нам, пожалуйста, какие условия для карточного счета.

viewtopic.php?p=4484917#p4484917
viewtopic.php?p=4485653#p4485653

По этим ссылкам нет никакого конкретного ответа по карточным счетам.
Лишь упоминание, что неактивным считается карточный счет, по которому нет операций в течение 180 дней, о чем мы и сами прекрасно знаем.
А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
2) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета с нулевым остатком?
Жадность и Отвага!
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 17:59

  lubopytnaya написав:А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
-

kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.->списывается
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:13

  vollena71 написав:
  lubopytnaya написав:А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
-

kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.->списывается

1) Был ответ ранее: наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.
2) Нет, "в минус" комиссия списана не будет.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40

Alfa_Bank Спасибо.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:41

  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.

allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.

Alfa_Bank, заявление в банк,об отключении фрод-мониторинга по карте,поможет?
allaliu
 
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 18:55

  kreuz написав:
  mephala написав:так офпред и ответила предельно четко:
"Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)"
что именно не понятно в этом ответе?

Тут речь о текущем счёте, и это понятно, а в моём вопросе речь о картсчёте, поэтому и неясно.

да уже подсказали.
слона то я и не приметил как говорится :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:49

  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.

allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.

Уважаемый представитель!
Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан? :lol:
Каковы новые реальные сроки?
Спасибо.
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Повідомлення Додано: Вів 30 жов, 2018 21:55

Re: Альфа-Банк

  Annet_ написав:Завтра этот конец октября таки наступает...

А мож у них по старому стилю, тада еще пару неделек есть :mrgreen:
... делайте хоть что-нибудь!
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