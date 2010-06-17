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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 30 жов, 2018 17:28
Козак-характерник написав:
Пишіть мене в зондер - команду...
А чи не помічників ПлякоПастернакам це набирають?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:56
По этим ссылкам нет никакого конкретного ответа по карточным счетам.
Лишь упоминание, что неактивным считается карточный счет, по которому нет операций в течение 180 дней, о чем мы и сами прекрасно знаем.
А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
2) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета с нулевым остатком?
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 17:59
lubopytnaya написав:
А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
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kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.->списывается
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Додано: Вів 30 жов, 2018 18:13
vollena71 написав: lubopytnaya написав:
А нас интересует:
1) списывается ли комиссия с неактивного карточного счета, к которому подвязан депозит?
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kreuz, добрый день.
Наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.->списывается
1) Был ответ ранее: наличие депозита или карты подвязанной к депозиту не влияет на снятие комиссии за неактивный счет по карточному счету.
Но выплата процентов по депозиту считается финансовой операцией по карточному счету.
2) Нет, "в минус" комиссия списана не будет.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 18:40
Alfa_Bank Спасибо.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 30 жов, 2018 18:41
Alfa_Bank
Alfa_Bank написав: allaliu написав:
Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.
allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.
, заявление в банк,об отключении фрод-мониторинга по карте,поможет?
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Додано: Вів 30 жов, 2018 18:55
kreuz написав: mephala написав:
так офпред и ответила предельно четко:
"Комиссия не взимается:
• в случае нулевого остатка на текущем счета;
• с текущих счетов, которые открыты для обслуживания других действующих банковских продуктов (подвязан под депозит)"
что именно не понятно в этом ответе?
Тут речь о текущем счёте, и это понятно, а в моём вопросе речь о картсчёте, поэтому и неясно.
да уже подсказали.
слона то я и не приметил как говорится
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:49
Alfa_Bank написав: allaliu написав:
Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.
allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.
Уважаемый представитель!
Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан?
Каковы новые реальные
сроки?
Спасибо.
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Додано: Вів 30 жов, 2018 21:55
Annet_ написав:
Завтра этот конец октября таки наступает...
А мож у них по старому стилю, тада еще пару неделек есть
... делайте хоть что-нибудь!
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Вів 30 жов, 2018 23:22
kreuz
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Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
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Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
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