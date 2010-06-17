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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6313631463156316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:48

Шановний представник банку

чи можна дізнатись яку саме інформацію планується подавати в додаток Альфа-Мобайл, а саме цікавить

...

Для клієнтів приватного банкінгу Альфа-Банку Україна в оновленому додатку з'явився персональний онлайн-сервіс, який містить ексклюзивну інформацію: онлайн-котирування валют, ОВДП і єврооблігацій, аналітику фінансового ринку та економіки України і світу, пропозиції з продажу та оренди об'єктів нерухомості, а також інформацію про події і ексклюзивні пропозиції від банку і його партнерів.
....

якщо можна дайте будь ласка приклад
Дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:27

Alfa_Bank Не маю можливості писати приватні повідомлення на форумі, прошу додати в групу facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100010445704659
archvile
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:30

Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
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ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:34

  ВАМ написав:Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
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Рецепт супа с лапшой
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:42

Совершил несколько покупок в октябре, все их перевел в рассрочки (как я думал).
Смотрю по выписке - сумма рассрочек меньше суммы покупок.
То есть - какая то покупка не перешла в рассрочку.
Скорее всего - просто не пришла пригласительная смс.
Суммы - все однотипные, круглые, кратные 1к.

Можно ли узнать - какая именно покупка не перешла в рассрочку ?
Можно ли как-то инициировать отправку пригласительного смс по операции из выписки ?
mustbe
 
Повідомлень: 779
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