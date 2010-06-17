чи можна дізнатись яку саме інформацію планується подавати в додаток Альфа-Мобайл, а саме цікавить
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Для клієнтів приватного банкінгу Альфа-Банку Україна в оновленому додатку з'явився персональний онлайн-сервіс, який містить ексклюзивну інформацію: онлайн-котирування валют, ОВДП і єврооблігацій, аналітику фінансового ринку та економіки України і світу, пропозиції з продажу та оренди об'єктів нерухомості, а також інформацію про події і ексклюзивні пропозиції від банку і його партнерів. ....
Совершил несколько покупок в октябре, все их перевел в рассрочки (как я думал). Смотрю по выписке - сумма рассрочек меньше суммы покупок. То есть - какая то покупка не перешла в рассрочку. Скорее всего - просто не пришла пригласительная смс. Суммы - все однотипные, круглые, кратные 1к.
Можно ли узнать - какая именно покупка не перешла в рассрочку ? Можно ли как-то инициировать отправку пригласительного смс по операции из выписки ?
mustbe написав:Совершил несколько покупок в октябре, все их перевел в рассрочки (как я думал). Смотрю по выписке - сумма рассрочек меньше суммы покупок. То есть - какая то покупка не перешла в рассрочку. Скорее всего - просто не пришла пригласительная смс. Суммы - все однотипные, круглые, кратные 1к.
Можно ли узнать - какая именно покупка не перешла в рассрочку ? Можно ли как-то инициировать отправку пригласительного смс по операции из выписки ?
Пыцнуть на сумме рассрочек в МАБ. Сделать выписку всех рассрочек с датами и суммами Сделать выписку по карте с датами и суммами Выкинуть из выписки по карте все, что есть есть в выписке рассрочек. Получить покупку и для нее на гарячке попросить смс на рассрочку
В неділю операція в 11.16 на суму 1300. Баланс був в плюсі на 100 грн. В понеділок покупки допровелися, власних коштів на рахунку вже не було. Покупка на 1300 списана сьогодні. СМС про розсрочку ще немає. Ще почекати чи напрягати теплу лінію?