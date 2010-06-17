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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6313631463156316

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 09:48

Шановний представник банку

чи можна дізнатись яку саме інформацію планується подавати в додаток Альфа-Мобайл, а саме цікавить

...

Для клієнтів приватного банкінгу Альфа-Банку Україна в оновленому додатку з'явився персональний онлайн-сервіс, який містить ексклюзивну інформацію: онлайн-котирування валют, ОВДП і єврооблігацій, аналітику фінансового ринку та економіки України і світу, пропозиції з продажу та оренди об'єктів нерухомості, а також інформацію про події і ексклюзивні пропозиції від банку і його партнерів.
....

якщо можна дайте будь ласка приклад
Дякую
+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:27

Alfa_Bank Не маю можливості писати приватні повідомлення на форумі, прошу додати в групу facebook https://www.facebook.com/profile.php?id=100010445704659
archvile
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:30

Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
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ВАМ
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:34

  ВАМ написав:Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
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Рецепт супа с лапшой
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:42

Совершил несколько покупок в октябре, все их перевел в рассрочки (как я думал).
Смотрю по выписке - сумма рассрочек меньше суммы покупок.
То есть - какая то покупка не перешла в рассрочку.
Скорее всего - просто не пришла пригласительная смс.
Суммы - все однотипные, круглые, кратные 1к.

Можно ли узнать - какая именно покупка не перешла в рассрочку ?
Можно ли как-то инициировать отправку пригласительного смс по операции из выписки ?
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:45

  ВАМ написав:Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
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а значек укрчастотнадзора есть на телефоне? )
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 10:48

  mustbe написав:Совершил несколько покупок в октябре, все их перевел в рассрочки (как я думал).
Смотрю по выписке - сумма рассрочек меньше суммы покупок.
То есть - какая то покупка не перешла в рассрочку.
Скорее всего - просто не пришла пригласительная смс.
Суммы - все однотипные, круглые, кратные 1к.

Можно ли узнать - какая именно покупка не перешла в рассрочку ?
Можно ли как-то инициировать отправку пригласительного смс по операции из выписки ?

Пыцнуть на сумме рассрочек в МАБ.
Сделать выписку всех рассрочек с датами и суммами
Сделать выписку по карте с датами и суммами
Выкинуть из выписки по карте все, что есть есть в выписке рассрочек.
Получить покупку и для нее на гарячке попросить смс на рассрочку
curiousobro
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:40

Позвонил Алле, там взяли таймаут для анализа.
Через 10 минут перезвонили и сказали, что нашли эту покупку.
Прислали смс, перевел покупку в рассрочку.
Респект
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:56

Re: Альфа-Банк

В неділю операція в 11.16 на суму 1300. Баланс був в плюсі на 100 грн. В понеділок покупки допровелися, власних коштів на рахунку вже не було. Покупка на 1300 списана сьогодні. СМС про розсрочку ще немає. Ще почекати чи напрягати теплу лінію?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 11:59

  ВАМ написав:Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
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Вы переводитесь в филиал в Китае
Son of Sun
 
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