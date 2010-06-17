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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6314631563166317

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:19

Подскажите, если снять сегодня наличку с платинум-блэка в кассе, оно запишется как снятие в этом месяце, или использует одно из двух бесплатных снятий следующего, т.к. проводка будет не сегодняшней датой?
sanyok
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:24

Re: Альфа-Банк

пришло смс на телефон с крякозяблами. WTF?
кстати одновременно на почту упало инфа от аллы про "Альфа-Банк — Супербонуси в Cash'U Club / Smart-подарунки / Фінхак від Альфа-Банку"
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:31

Мне от Аллы ничего не приходит после операций. Ни пуш,ни смс, ни Вайбер.
Смс откл.пуши вкл.
mihasik
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:40

Re: Альфа-Банк

Пришла смс.
Шановний клієнте! Альфа-банк закриває Вашу кредитну лінію на картці. Очікуємо від Вас погашення заборгованості.

Кредитными средствами никогда не пользовался, всегда отключаю кредитование, все карточки закрыл пару месяцев назад в отделении банка, чтобы избежать дальнейшего общения с Аллой.
Скажите пожалуйста, куда я могу обратиться со встречным предложением "Ожидаю от Банка возврат 10 млн. грн. депозита"?
torobrea
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 12:55

Re: Альфа-Банк

только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?

"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:07

  sanyok написав:Подскажите, если снять сегодня наличку с платинум-блэка в кассе, оно запишется как снятие в этом месяце, или использует одно из двух бесплатных снятий следующего, т.к. проводка будет не сегодняшней датой?

Сработают лимиты этого мес
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:15

  mephala написав:только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?

"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."

позвонил на гарячку - алла сказала вообще не видит попыток перекинуть деньги.
это нормально если проблемы например на отправляющей стороне? есть смысл тормошить глобус?
mephala
 
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