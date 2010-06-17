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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:19
Подскажите, если снять сегодня наличку с платинум-блэка в кассе, оно запишется как снятие в этом месяце, или использует одно из двух бесплатных снятий следующего, т.к. проводка будет не сегодняшней датой?
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:24
Re: Альфа-Банк
пришло смс на телефон с крякозяблами. WTF?
кстати одновременно на почту упало инфа от аллы про "Альфа-Банк — Супербонуси в Cash'U Club / Smart-подарунки / Фінхак від Альфа-Банку"
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:31
Мне от Аллы ничего не приходит после операций. Ни пуш,ни смс, ни Вайбер.
Смс откл.пуши вкл.
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:40
Re: Альфа-Банк
Пришла смс.
Кредитными средствами никогда не пользовался, всегда отключаю кредитование, все карточки закрыл пару месяцев назад в отделении банка, чтобы избежать дальнейшего общения с Аллой.
Скажите пожалуйста, куда я могу обратиться со встречным предложением "Ожидаю от Банка возврат 10 млн. грн. депозита"?
Додано: Сер 31 жов, 2018 12:55
Re: Альфа-Банк
только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?
"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:07
Сработают лимиты этого мес
... делайте хоть что-нибудь!
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:15
позвонил на гарячку - алла сказала вообще не видит попыток перекинуть деньги.
это нормально если проблемы например на отправляющей стороне? есть смысл тормошить глобус?
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