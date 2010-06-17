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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6315631663176318

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:49

  greenozon написав:
  mephala написав:только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?

"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."


Ви це робите із МАБ-у? (на компі)

в мене така біда на цій операції
http://prntscr.com/lcn6rh

спробував поповнити карткою УкрСибу
з яких пір він став закордонним банком?
що за нафіг, Алла?

да. на главной странице МАБа перекидую между картами.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 13:54

  mephala написав:только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?

"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."

Перед обедом успешно пополнял в АльфаМобайл с универсала и аллы.
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15

Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі? :)
чи то така гра
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+50грн !
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greenozon
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:17

  ВАМ написав:Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
Зображення

от секса к сверхсознанию

  greenozon написав:Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі? :)
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів" :)

в спортлото© саме то))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:18

  greenozon написав:Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі? :)
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів" :)

Незрозуміло про що Ви написали?
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:26

  Ratatui написав:Что вероятнее всего у вас тилипон мейзу. Ну или что-то в этом роде. :lol:


Мне сегодня тоже прислали похожую ерунду. Причём вчера сообщения после оплаты были нормальными. Телефон Samsung.Зображення
Ivanhoe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:28

Re: Альфа-Банк

Замість одного Льошика тисячу кітайців наняли?
Кочевник
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:29

  greenozon написав:Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі? :)
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів" :)

не советую давать альфовским разработчикам такие сложные задания, в прошлый раз попытка исправления в мабе ошибок закончилась уничтожением всех пользовательских шаблонов, часть которых потом так и не восстановили
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 14:43

Уже отреагировали на китайский
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