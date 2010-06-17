Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 13:49
greenozon написав: mephala написав:
только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?
"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."
Ви це робите із МАБ-у? (на компі)
в мене така біда на цій операції
http://prntscr.com/lcn6rh
спробував поповнити карткою УкрСибу
з яких пір він став закордонним банком?
що за нафіг, Алла?
да. на главной странице МАБа перекидую между картами.
mephala
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Додано: Сер 31 жов, 2018 13:54
mephala написав:
только у меня с пополнением пакетной карты другим банком проблема?
"Поповнення картою українського банку
Неможливо створити p2p платіж. Будь ласка, спробуйте ще раз."
Перед обедом успешно пополнял в АльфаМобайл с универсала и аллы.
Bosstone
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:15
Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі?
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів"
greenozon
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:17
ВАМ написав:
Добрый день.
Ув. представитель, а что означает сия смс?
от секса к сверхсознанию
greenozon написав:
Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі?
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів"
в спортлото© саме то))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому
Мизантрóп
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:18
greenozon написав:
Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі?
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів"
Незрозуміло про що Ви написали?
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Ivanhoe
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:28
Замість одного Льошика тисячу кітайців наняли?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:29
greenozon написав:
Куди скаргу писати про укр-іноземні банки в МАБі?
чи то така гра
"зроби випадкову багу і тішся із юзерів"
не советую давать альфовским разработчикам такие сложные задания, в прошлый раз попытка исправления в мабе ошибок закончилась уничтожением всех пользовательских шаблонов, часть которых потом так и не восстановили
Bosstone
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Додано: Сер 31 жов, 2018 14:43
Уже отреагировали на китайский
Ivanhoe
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Вів 30 жов, 2018 23:22 kreuz