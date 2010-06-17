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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6316631763186319

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:37

  ol_zy написав:偯⁫慲瑣椠㘲㘰 牡桵湯欠㈶㈵㠰〵㤵㈲㤵⤠浩渮灬慴楺栠㔰⸰さ䅈⁮敯扨楤湯⁳灬慴祴甠摯‰㈮ㄱ⁴畴⁢敺歯獨瑯癮漠ⴠ桴瑰猺⼯慰⹡汦慢慮欮捯洮畡⼿楤敮瑩晩敲㴲㘲㔸 1234567 - кусок счета - это типа последнее китайское про внесение мин платежа до РД 4-го... хотя гугл переводит чуть иначе:
Наркомания, безразличие, печаль, утешение, печаль, печаль, печаль
Видимо скрытые желания пляко-пастернаки...

У меня было:
Убогий суп устрицы должен (財) (специальный) 㠰 〳 㘴 〵 㐳 ⤠ 浩 渮 灬 慑 楺 栠 (благословен) 㜮 㜱 啁 䠠 湥 摮 摮 摮 摮 狞 狞 瑹 瑵 ⁤ 瑵 琠 琠 扥 扥 扥 Heitangjuehui 㨯 ⽡ Ling Qinbutuoqiu ⹣ озеро ⹵ RECORDS 㽩 Тан Бан последний 楥 прохладный ㈶㈵ 㠀
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:47

Убогий суп устрицы - это мощно !
Точнее и не скажешь про нынешнюю ситуацию в Альфе
mustbe
 
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