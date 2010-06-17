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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:37
ol_zy написав:
偯慲瑣椠㘲㘰
牡桵湯欠㈶㈵㠰〵㤵㈲㤵⤠浩渮灬慴楺栠㔰⸰さ䅈敯扨楤湯灬慴祴甠摯‰㈮ㄱ⁴畴敺歯獨瑯癮漠ⴠ桴瑰猺⼯慰汦慢慮欮捯洮畡⼿楤敮瑩晩敲㴲㘲㔸 1234567 - кусок счета - это типа последнее китайское про внесение мин платежа до РД 4-го... хотя гугл переводит чуть иначе:
Наркомания, безразличие, печаль, утешение, печаль, печаль, печаль
Видимо скрытые желания пляко-пастернаки...
У меня было:
Убогий суп устрицы должен (財) (специальный) 㠰 〳 㘴 〵 㐳 ⤠ 浩 渮 灬 慑 楺 栠 (благословен) 㜮 㜱 啁 䠠 湥 摮 摮 摮 摮 狞 狞 瑹 瑵 瑵 琠 琠 扥 扥 扥 Heitangjuehui 㨯 ⽡ Ling Qinbutuoqiu озеро RECORDS 㽩 Тан Бан последний 楥 прохладный ㈶㈵ 㠀
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:47
Убогий суп устрицы - это мощно !
Точнее и не скажешь про нынешнюю ситуацию в Альфе
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Вів 30 жов, 2018 23:22
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