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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6317631863196320>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:37

  ol_zy написав:偯⁫慲瑣椠㘲㘰 牡桵湯欠㈶㈵㠰〵㤵㈲㤵⤠浩渮灬慴楺栠㔰⸰さ䅈⁮敯扨楤湯⁳灬慴祴甠摯‰㈮ㄱ⁴畴⁢敺歯獨瑯癮漠ⴠ桴瑰猺⼯慰⹡汦慢慮欮捯洮畡⼿楤敮瑩晩敲㴲㘲㔸 1234567 - кусок счета - это типа последнее китайское про внесение мин платежа до РД 4-го... хотя гугл переводит чуть иначе:
Наркомания, безразличие, печаль, утешение, печаль, печаль, печаль
Видимо скрытые желания пляко-пастернаки...

У меня было:
Убогий суп устрицы должен (財) (специальный) 㠰 〳 㘴 〵 㐳 ⤠ 浩 渮 灬 慑 楺 栠 (благословен) 㜮 㜱 啁 䠠 湥 摮 摮 摮 摮 狞 狞 瑹 瑵 ⁤ 瑵 琠 琠 扥 扥 扥 Heitangjuehui 㨯 ⽡ Ling Qinbutuoqiu ⹣ озеро ⹵ RECORDS 㽩 Тан Бан последний 楥 прохладный ㈶㈵ 㠀
:mrgreen:
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 15:47

Убогий суп устрицы - это мощно !
Точнее и не скажешь про нынешнюю ситуацию в Альфе
mustbe
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 16:56

Поповнення Водафону через портмоне не проходить. Дві карти і отлуп. Постернак, ти задовбав! :evil:
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
Козак-характерник
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:22

Re: Альфа-Банк

Что не меняется все к худшему. В воскресенье пришла смс про принятие заявки на рассрочку. И что смс с подтверждением заявки за 2-3 дня. З дня прошло, смс нет. Позвонил на гарячку с вопросом - где? Ответ: что я не умею считать 3 дня будет только в четверг ---ждите. Как то раньше все быстрее вертелось
pavyak
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:42

Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48

  Annet_ написав:Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...


В октябре ожидают :mrgreen:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4459767#p4459767
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:49

И личные сообщения офпред не читает... Отправлено в 7:49...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:50

Народ, подскажите, кто платил в Интернете кредиткой "ЭКО-максимум", - начисляются 2% за покупки или нет?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:56

  Фантом написав:
  Annet_ написав:Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...


В октябре ожидают :mrgreen:
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4459767#p4459767

Я про это как раз спрашивала вчера у Оф. преда, хотела уточнить, в октябре какого года :mrgreen:
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
Annet_
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 17:57

  Annet_ написав:Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...

Добрый вечер. Извините, не было возможности отвечать. На все вопросы отвечу завтра.
Alfa_Bank
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