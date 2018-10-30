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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 15:37
ol_zy написав:
偯慲瑣椠㘲㘰
牡桵湯欠㈶㈵㠰〵㤵㈲㤵⤠浩渮灬慴楺栠㔰⸰さ䅈敯扨楤湯灬慴祴甠摯‰㈮ㄱ⁴畴敺歯獨瑯癮漠ⴠ桴瑰猺⼯慰汦慢慮欮捯洮畡⼿楤敮瑩晩敲㴲㘲㔸 1234567 - кусок счета - это типа последнее китайское про внесение мин платежа до РД 4-го... хотя гугл переводит чуть иначе:
Наркомания, безразличие, печаль, утешение, печаль, печаль, печаль
Видимо скрытые желания пляко-пастернаки...
У меня было:
Убогий суп устрицы должен (財) (специальный) 㠰 〳 㘴 〵 㐳 ⤠ 浩 渮 灬 慑 楺 栠 (благословен) 㜮 㜱 啁 䠠 湥 摮 摮 摮 摮 狞 狞 瑹 瑵 瑵 琠 琠 扥 扥 扥 Heitangjuehui 㨯 ⽡ Ling Qinbutuoqiu озеро RECORDS 㽩 Тан Бан последний 楥 прохладный ㈶㈵ 㠀
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Faceless
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Додано: Сер 31 жов, 2018 15:47
Убогий суп устрицы - это мощно !
Точнее и не скажешь про нынешнюю ситуацию в Альфе
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Додано: Сер 31 жов, 2018 16:56
Поповнення Водафону через портмоне не проходить. Дві карти і отлуп. Постернак, ти задовбав!
У людини дві ноги, тобто ліва й права. Якщо ліві тільки дві, то це кепська справа! Хай паруються до купи, різні ноги й руки! Щоб жінки були моторні, а в мужчинці штуки. Бо гармонія в природі завжди існувала. Ліва праву, права ліву завжди підпирала!
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Козак-характерник
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:22
Что не меняется все к худшему. В воскресенье пришла смс про принятие заявки на рассрочку. И что смс с подтверждением заявки за 2-3 дня. З дня прошло, смс нет. Позвонил на гарячку с вопросом - где? Ответ: что я не умею считать 3 дня будет только в четверг ---ждите. Как то раньше все быстрее вертелось
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pavyak
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:42
Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
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Annet_
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:48
Annet_ написав:Официальный представитель
, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...
В октябре ожидают https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4459767#p4459767
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:49
И личные сообщения офпред не читает... Отправлено в 7:49...
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:50
Народ, подскажите, кто платил в Интернете кредиткой "ЭКО-максимум", - начисляются 2% за покупки или нет?
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:56
Я про это как раз спрашивала вчера у Оф. преда, хотела уточнить, в октябре какого года
+50 грн. при подтверждении заявки на открытие депозита по акции: https://minfin.com.ua/deposits/bonus/
Промо-код: DNVFS7A
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Annet_
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Додано: Сер 31 жов, 2018 17:57
Annet_ написав:Официальный представитель
, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...
Добрый вечер. Извините, не было возможности отвечать. На все вопросы отвечу завтра.
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