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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6317631863196320

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:07

  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...

Добрый вечер. Извините, не было возможности отвечать. На все вопросы отвечу завтра.


Вы просили фейсбучный профиль скинуть в ЛС, я бросил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:16

  Искатель написав:
  Alfa_Bank написав:
  Annet_ написав:Официальный представитель, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...

Добрый вечер. Извините, не было возможности отвечать. На все вопросы отвечу завтра.


Вы просили фейсбучный профиль скинуть в ЛС, я бросил.

Спасибо. Всех, кто откликнулся - я передала.
Благодарю за активность.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 18:26

  pavyak написав:Что не меняется все к худшему. В воскресенье пришла смс про принятие заявки на рассрочку. И что смс с подтверждением заявки за 2-3 дня. З дня прошло, смс нет. Позвонил на гарячку с вопросом - где? Ответ: что я не умею считать 3 дня будет только в четверг ---ждите. Как то раньше все быстрее вертелось


Ну вот чуть движений и СМСка пропиликала.
pavyak
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  #<1 ... 6317631863196320
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