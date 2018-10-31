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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 18:07
Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Официальный представитель
, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...
Добрый вечер. Извините, не было возможности отвечать. На все вопросы отвечу завтра.
Вы просили фейсбучный профиль скинуть в ЛС, я бросил.
Криптовалюты, рынок криптовалют: http://forum.finance.ua/topic200715.html
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:16
Искатель написав: Alfa_Bank написав: Annet_ написав:Официальный представитель
, наверное, сегодня празднует Хеллоуин, ни одного ответа на вопросы, а так хотелось бы узнать судьбу 3D-Secure, да и новые вопросы уже накопились...
Добрый вечер. Извините, не было возможности отвечать. На все вопросы отвечу завтра.
Вы просили фейсбучный профиль скинуть в ЛС, я бросил.
Спасибо. Всех, кто откликнулся - я передала.
Благодарю за активность.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 18:26
pavyak написав:
Что не меняется все к худшему. В воскресенье пришла смс про принятие заявки на рассрочку. И что смс с подтверждением заявки за 2-3 дня. З дня прошло, смс нет. Позвонил на гарячку с вопросом - где? Ответ: что я не умею считать 3 дня будет только в четверг ---ждите. Как то раньше все быстрее вертелось
Ну вот чуть движений и СМСка пропиликала.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 20:11
Подскажите, плиз, с карты Альфы на карту Альфы будет комиссия?
Востаннє редагувалось ishvara
в Сер 31 жов, 2018 20:51, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:16
ishvara написав:
Подскажите, плиз, с карты Альфы на карту Альфы будет комиссия?
Родной входящий п2п бесплатный, родной исходящий п2п платный, но есть бесплатный внутрибанк. Наличие и размер комиссии зависит от того, в каких тарифах карты, какие средства переводите, каким путем?
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:18
Обещали сегодня ведь списать за СМС по пакетным картам? Не списали...
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Додано: Сер 31 жов, 2018 21:32
Bosstone написав: ishvara написав:
Подскажите, плиз, с карты Альфы на карту Альфы будет комиссия?
Родной входящий п2п бесплатный, родной исходящий п2п платный, но есть бесплатный внутрибанк. Наличие и размер комиссии зависит от того, в каких тарифах карты, какие средства переводите, каким путем?
С Альфы-комфорт на Альфа-ультра, средства свои, через МАБ, например.
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