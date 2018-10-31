Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:51
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Додано: Чет 01 лис, 2018 01:54
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