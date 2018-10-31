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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6318631963206321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:51

Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:

Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
clk
 
Повідомлень: 33
З нами з: 31.08.16
Подякував: 1 раз.
Подякували: 5 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:54

  clk написав:Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:

Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.


Такое бывает, повторите попытку позже... позже часа ночи желательно.
WachtAmRhein
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8480
З нами з: 16.11.11
Подякував: 653 раз.
Подякували: 1254 раз.
 
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  #<1 ... 6318631963206321
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