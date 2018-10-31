|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 31 жов, 2018 22:51
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
-
clk
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 31.08.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 01:54
clk написав:
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
Такое бывает, повторите попытку позже... позже часа ночи желательно.
-
WachtAmRhein
-
-
- Повідомлень: 8480
- З нами з: 16.11.11
- Подякував: 653 раз.
- Подякували: 1254 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 01 лис, 2018 07:26
clk написав:
Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:
Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
По состоянию на утро, ничего не поменялось.
-
clk
-
-
- Повідомлень: 34
- З нами з: 31.08.16
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 5 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|10842
|1576697
|
|
|32296
|4004238
|
|
|106
|49950
|
Чет 01 лис, 2018 01:37
Sanio
|