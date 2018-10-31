Додано: Чет 01 лис, 2018 10:13

Доброе утро!

С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки.

Суть изменений:

1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку.

2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).

«Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%»

При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет.

Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям.

По новым условиям будут следующие ситуации:

1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.

2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции)

3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки)

4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.



УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.