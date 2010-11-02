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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 6318631963206321

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 925
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
194
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
16%
151
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
144
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
28%
256
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
180
Всього голосів : 925
Повідомлення Додано: Сер 31 жов, 2018 22:51

Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:

Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.
clk
 
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 01:54

  clk написав:Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:

Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.


Такое бывает, повторите попытку позже... позже часа ночи желательно.
WachtAmRhein
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 07:26

  clk написав:Приветствую, коллеги.
Пополняю карту Альфа-банка картой банка "Г", в ИБ написало:

Не удалось создать p2p платеж. Пожалуйста, повторите попытку позже.


По состоянию на утро, ничего не поменялось.
clk
 
Повідомлень: 34
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:13

Изменение условий Рассрочки

Доброе утро!
С 9 ноября будут выполнены изменения в условия оформления рассрочки.
Суть изменений:
1. Отсутствует разовая комиссия за перевод суммы покупки в рассрочку.
2. Вводится ежемесячная комиссия (%% от суммы покупки, на которую была оформлена рассрочка).
«Комісійна винагорода за надання кредиту, щомісячна від суми Кредиту для Програми «Моментальна розстрочка на карту» - 1,8%»
При досрочном погашении комиссии 1,8% не будет.
Все предложения, которые будут приходить клиентам с 09.11.2018 г., будут уже по новым условиям.
По новым условиям будут следующие ситуации:
1. Покупки с датой проведения с 09.11.18 г.
2. Международные покупки, по которым 09.11.18 г. пройдет списание (вне зависимости от даты проведения операции)
3. Клиент выполнил смену условий рассрочки (выбрал новый срок Рассрочки) с 09.11.18 г. (вне зависимости от даты проведения операции/отправки смс с предложением Рассрочки)
4. Предложения, по которым в момент списания после 09.11 у клиента будут собственные средства и будет сформировано новое предложение уже 09.11.

УЖЕ ОФОРМЛЕННЫХ РАССРОЧЕК ЭТО НЕ КОСНЕТСЯ.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:17

  allaliu написав:
  Alfa_Bank написав:
  allaliu написав:Не проходит оплата на сайте Портмоне с карты Комфорт. Оплата копеечная,позвонила в поддержку,они не видят попытки оплаты. Поддержка Портмоне запрос отправляет.Пробую второй раз-безрезультатно." Банк эмитент не может определить наличие на карте 3Д секьюра"
Что это???
P.S. С карты Привата оплата прошла. Значит дело не в Портмоне.

allaliu, добрый день. Если в банк не поступает запрос на списание суммы – значит проблема не со стороны банка. Нужно обращаться к торговцу.
На данный момент карты эмитированные АО "Альфа-Банк" не могут быть обслужены в Интернет торговых точках с использованием технологии 3D-Secure.

Alfa_Bank, заявление в банк,об отключении фрод-мониторинга по карте,поможет?

allaliu, доброе утро. В этом случае нет. Это не блокировка фродмониторингом. Наш банк не имеет к этому отношения, т.к. мы не получаем запрос от торговца.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:21

  Annet_ написав:Ранее Вами было анонсировано введение технологии 3D-Secure до конца октября. Завтра этот конец октября таки наступает... Или просто год был не указан? :lol:
Каковы новые реальные сроки?
Спасибо.

Annet_, доброе утро. До конца текущего года.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:24

  greenozon написав:Шановний представник банку

чи можна дізнатись яку саме інформацію планується подавати в додаток Альфа-Мобайл, а саме цікавить

...

Для клієнтів приватного банкінгу Альфа-Банку Україна в оновленому додатку з'явився персональний онлайн-сервіс, який містить ексклюзивну інформацію: онлайн-котирування валют, ОВДП і єврооблігацій, аналітику фінансового ринку та економіки України і світу, пропозиції з продажу та оренди об'єктів нерухомості, а також інформацію про події і ексклюзивні пропозиції від банку і його партнерів.
....

якщо можна дайте будь ласка приклад
Дякую

greenozon, доброго ранку. Коли реалізуємо – тоді і будуть приклади).
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Повідомлення Додано: Чет 01 лис, 2018 10:25

Неоднократно слышу взвизгивания по поводу 3д даже от уважаемых свинорылов. Понимаю если бы олени стучали копытами, но вам то зачем это нужно? Я например поимеют от его введения только лишний геморрой.
WachtAmRhein
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